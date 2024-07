У нетфліксно-масовій свідомості Трамп відомий своєю роллю в "Один удома-2" та у несвідомому появленні у серіалі When They See Us, коли він викупив цілу шпальту газети, щоб звинуватити чорношкірих підозрюваних, які, в результаті, виявилися невинними.

Серед протрампівських сенаторів-конгресменів не виявилося жодного настільки серіального персонажа, як Джеймс Девід Венс.

Прообраз Джеймса Девіда Венса у фільмі "Елегія Хіллібіллі" - це ідеальний американець, який досяг американської мрії. Так само як і Голобородько — це ідеальний українець, який з вчителя став президентом.

Комунікаційно і наративно це наслідування української практики настільки вражає уяву, що направду здається, що саме Україна диктує світу ціннісно-наративний контекст існування.

Оскільки Голобородько виграв вибори для Зеленського, є усі підстави вважати, що Венс виграє вибори для Трампа.

Коли з технологічного погляду починаєш це відчувати — стає трохи моторошно. Але і прикольно в той же час.

Прикиньте... Трамп стане президентом через те, що таку технологію наративного регулювання придумали українці.

Про автора. Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки.

