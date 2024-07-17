Байден і Трамп вперлися у стелю
Соціологічні заміри після замаху на кандидата Трампа фіксують лише незначний зріст його підтримки — близько відсотка
А як же букмекери, які ставлять на перемогу Трампа? В цьому я бачу емоційну відповідь. Треба зважати, що до дня виборів - 110 днів, а Трамп фактично виклав уже всі козирі на стіл.
Мені дуже не вистачає покопатися в соціологічному масиві — там би було багато відповідей, чи дійсно процес закоркувався настільки, що різниця у 1-2% буде хитатися в рамках похибки до останнього дня.
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Але, якщо говорити про пару "Трамп-Байден", то обидва кандидати вперлися в стелю. Похитнути ситуацію і вплинути на тих, хто не визначився, може кілька чинників — і всі вони будуть повʼязані не з Трампом, а з командою Байдена.
Опції, які може залучити команда чинного президента, досі залишаються актуальними. Діапазон надто широкий — від зміни демократичного кандидата (зараз дискусії про це дещо призупинились) до підтримки, наприклад, кандидата Байдена співачкою Тейлор Свіфт.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
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