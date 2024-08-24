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OPINION

У чому проблема українських ФПГ?

Павло Вернівський
24 серпня, 2024 субота
10:07
Погляд Павло Вернівський

Можете зі мною не погоджуватись, але я твердо переконаний, що саме дика приватизація 90-х та 00-х та земельна реформа стала однією з головних причин майбутніх проблем України

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Тому що спочатку ця приватизація привела до продажу держмайна за безцінь. Активи та заводи, в які було інвестовано мільярди доларів, продавались за сотні, а то й навіть десятки мільйонів доларів. Ну, уявіть собі, що у вас зʼявилась унікальна можливість купити квартиру в центрі Києва за 10-20 тис. дол. А потім ви можете її здавати за декілька тисяч дол. в місяць.

І ось саме це невідповідність ціни активу та доходів, які він міг генерувати, і привела до того, що власники заводу отримували надприбутки. А далі ці гроші ставали основою для розширення фінансової імперії коштом нових активів. І ще згодом так почали зʼявлятись олігархи.

Обʼєктивно кажучи, великий впливовий бізнес є у всіх розвинених країнах. Німецькі впливові бізнес-сімʼї контролюють ключові компанії: сімʼї Порше та Піех контролюють холдинг Порше, в який входить Фольксваген. Сімʼя Квандт — контролює БМВ. В Японії потужні фінансово-промислові групи кейрецу є основою економіки. Всі автобренди Японії, окрім Хонди, є частиною таких кейрецу. Аналогічно, в Кореї — такі ФПГ називають "чеболь". Самсунг та Hyundai - це все чеболі, куди входять різні бізнеси.

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Так в чому тоді проблема українських ФПГ?

Тому що в певний момент вони почали безпосередньо впливати на українську політику. Спочатку вони самі ставали політиками: депутатами, міністрами й навіть президентами. Згодом хтось відійшов від політики, бо це забирало багато часу і зусиль. Хтось залишився. Потім вони почали контролювати ЗМІ й таким чином це їм давали просувати необхідні для них ідеї та месиджі, а також людей, яких вони хотіли зробити політиками.

Тобто, фактично великий приватний бізнес перетворився в головного диригента української політики.

Також завдяки олігархам і впливовому бізнесу, вся наша держава була поділена на сфери впливу з певними джерелами доходу. Кожне джерело контролює якась впливова людина або група людей, причому це можуть бути як всім відомі олігархи, так і непублічні особи. І коли зараз йде якась показова боротьба з олігархами, то повірте рано чи пізно джерела доходу, які належали олігарху, будуть належати якійсь непублічній особі, але ви про це не дізнаєтесь. Просто олігархи брали участь у створені цієї системи, заробили на ній і через свою жагу до влади та визнання вони вийшли в публічний простір і стали відомими.

І проблема цієї системи полягає в тому, що вся державна політика була націлена на персональні інтереси цього бізнесу. Ігноруючи при цьому довгострокові інтереси самої держави.

І фактично це привело до деградації економіки, виробництва та сильного ослаблення нашої країни.

Джерело

Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

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Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
політика
олігархи
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