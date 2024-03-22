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OPINION

Удари по російських НПЗ заважають американським стратегам

Василь Зима
22 березня, 2024 п'ятниця
18:00
Погляд Василь Зима

Ну, не можна ж так, правда. Бо черговий російський танкер не привезе в Норфолк нафтопродукти

Що, удари по російських НПЗ заважають кабінетним стратегам зі стенфордськими і єльськими дипломами, які війну лише по телевізору бачили, за спиною у нас з Рашкою домовлятися?

Правда? Буває.

Власне, ви ж у США теж колись наклали купу на голову Англії й зробили так, як хотіли ви. Тому ви стали великими.

Ведеш тут собі тихо перемовини, блеючи на публіку про те, що нічого про Україну без України, а тут бац — нескладуха. Ну, не можна ж так, правда. Бо черговий російський танкер не привезе в Норфолк нафтопродукти. І що ж тоді робити?

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Одним словом: не заважайте нам на тлі цієї війни розв'язувати з Росією свої проблеми. Бо коли ще такий важіль зʼявиться? Бийте по деревах, по пеньках, танк там спаліть чи вікна повибивайте в Таганрозі. І ніяких НПЗ.

Ви помрете контрольовано, одним словом, не смикайтесь.

Джерело

Про автора. Василь Зима, журналіст Еспресо

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Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
ціни на пальне
нафта
Війна з Росією
США
Економіка
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