Що, удари по російських НПЗ заважають кабінетним стратегам зі стенфордськими і єльськими дипломами, які війну лише по телевізору бачили, за спиною у нас з Рашкою домовлятися?

Правда? Буває.

Власне, ви ж у США теж колись наклали купу на голову Англії й зробили так, як хотіли ви. Тому ви стали великими.

Ведеш тут собі тихо перемовини, блеючи на публіку про те, що нічого про Україну без України, а тут бац — нескладуха. Ну, не можна ж так, правда. Бо черговий російський танкер не привезе в Норфолк нафтопродукти. І що ж тоді робити?

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Одним словом: не заважайте нам на тлі цієї війни розв'язувати з Росією свої проблеми. Бо коли ще такий важіль зʼявиться? Бийте по деревах, по пеньках, танк там спаліть чи вікна повибивайте в Таганрозі. І ніяких НПЗ.

Ви помрете контрольовано, одним словом, не смикайтесь.

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Про автора. Василь Зима, журналіст Еспресо

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