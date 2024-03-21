Емоційно-прагматичне.

Тут до нас приїздять політики з країн-партнерів і кажуть, що головне — більше мобілізувати на фронт людей.

Це ті ж самі політики, які дивним чином змінили підходи й не голосують за додатковий пакет допомоги, вишукуючи всякі обхідні шляхи.

Позиційна (окопна) війна, навіть з додатковими мобілізованими, не змінить кардинально ситуацію.

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Нам всім потрібно більше потужної далекобійної високоточної зброї…

І всеосяжні санкції з перерізанням шляхів їх оминання…

І, нарешті, визнання країни-терористки — терористкою…

І, головне — не тягнути по пів року з оцим всім…

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

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