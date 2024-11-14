Переговорна позиція ворога : бʼють зі стратегічних бомбардувальників крилатими ракетами, балістичними ракетами зі своєї території (включно з Північнокорейськими), ударними безпілотниками (включно з іранськими) по українських населених пунктах, включно зі столицею України, залякуючи й демонструючи рішучість і надалі нищити інфраструктуру й вбивати мирних мешканців.

Переговорна позиція України : ми вже маємо близько 200 ракет власного виробництва. Їх замало для знищення баз підготовки, складів та аеродромів агресора та протидії підготовці нових масованих атак з повітря, коли гинуть сотні мирних громадян.

Тому мусимо вдарити залпом ударних БПЛА та ракет по центрах прийняття агресивних рішень і надання злочинних наказів у Москві. Це повністю відповідає Статуту ООН і ситуації, коли в рамках ООН не знайшлося адекватного рішення, а з колективною самообороною зволікається.

Єдиним способом замінити масований ракетний удар по Москві є надання Україні більшої кількості високоточних балістичних і крилатих ракет (300-500 ракет малого радіуса дії (від 500 до 1000 км) для снайперських більш гуманних ударів по військових цілях агресора без штучних обмежень, які не передбачені жодним міжнародним договором.

Надана Україні вчасно й концентровано та у достатній кількості високоточна ракетна зброя може примусити агресора до миру!

Інші гіпотетичні варіанти "встановити мир" не до чого не призведуть — тоді вже може бути запізно!

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

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