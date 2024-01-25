Указ про історичні українські землі: головне — не спрофанувати ідею
Вважаю указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації" рухом у правильному напрямку, але рухом лише на пів кроку
1. Неясно, за якими принципам одні населені українцями землі Росії (Кубань) увійшли до указу, а інші (Зелений Клин) - ні.
2. Росія навіть татарську мову в Казані утискає, як в умовах війни проти України домогтися запровадження у РФ освіти українською — незрозуміло.
3.1. Центр документації злочинів проти українців — ідеально, але що це буде: УІНП чи нова установа?
3.2. Протидія російській пропаганді — ну, нарешті!
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3.3. Публікувати наші роботи за кордоном — мастхев!
3.4. Треба писати не лише "правдиву" історію України, але й правдиву історію Росії, бо хто, якщо не ми?
3.5. Перетворення України на координаційний центр опозиційних національних рухів в Росії та місток між ними та Заходом може призвести до революційних зрушень у Північній Євразії.
В підсумку, рано радіти, поки не побачимо урядового плану дій. Гадаю, превентивне створення ініціативної групи з академічних науковців, аналітиків недержавних центрів та політичних активістів і подання своїх пропозицій Кабміну до затвердження чиновниками плану дій дозволить уникнути профанації ідеї.
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
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