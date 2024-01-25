1. Неясно, за якими принципам одні населені українцями землі Росії (Кубань) увійшли до указу, а інші (Зелений Клин) - ні.

2. Росія навіть татарську мову в Казані утискає, як в умовах війни проти України домогтися запровадження у РФ освіти українською — незрозуміло.

3.1. Центр документації злочинів проти українців — ідеально, але що це буде: УІНП чи нова установа?

3.2. Протидія російській пропаганді — ну, нарешті!

Читайте також: Кокошники проти наших вишиванок, це як їхні "ніщі щі" проти українського борщу

3.3. Публікувати наші роботи за кордоном — мастхев!

3.4. Треба писати не лише "правдиву" історію України, але й правдиву історію Росії, бо хто, якщо не ми?

3.5. Перетворення України на координаційний центр опозиційних національних рухів в Росії та місток між ними та Заходом може призвести до революційних зрушень у Північній Євразії.

В підсумку, рано радіти, поки не побачимо урядового плану дій. Гадаю, превентивне створення ініціативної групи з академічних науковців, аналітиків недержавних центрів та політичних активістів і подання своїх пропозицій Кабміну до затвердження чиновниками плану дій дозволить уникнути профанації ідеї.

Джерело

Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.