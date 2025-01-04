Україна може оновити модель Європи
Кажуть, європейська економіка стоїть на трьох китах: дешева китайська робоча сила, дешеві російські енергоносії, безплатна американська безпека
Насправді все гірше: застаріла модель власності, застаріла модель виробництва, застаріла модель дистрибуції.
Європі конче потрібна Україна, щоб оновити свою модель. Це вулиця із двостороннім рухом: Україна вступає в ЄС, а ЄС вступає в Україну.
Але для того потрібно вкладатися тут і зараз в українську безпеку. Негайно, поки Україна не втратила те, що може дати Європі (і це не іммігранти з України, бо такий потік не змінить застарілих схем).
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Але розбещений і корумпований (у розумінні соціальної політики) європейський виборець не готовий. Він голосуватиме за крайніх правих і крайніх лівих, які обіцятимуть продовження гарного життя, сплачене кров'ю, потом і сльозами батьків, дідів і прадідів.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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