Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Менше меншовартості
OPINION

Менше меншовартості

Галина Пагутяк
8 вересня, 2024 неділя
20:08
Погляд Галина Пагутяк

Незнання історії інших народів, вже не кажу про історію власного народу,  є одним з джерел національної меншовартості

Зміст

Українці заколисані майже до смерті  ворожими наративами, що вже перетворились на міфи. Національні здвиги виносять патріотизм на гребінь хвилі, проте і це триває недовго.

Далі знову чути ту саму пісню: українці не здатні створити державу, обрати гідну владу, їхня культура провінційна і так далі. "Що ж це за народ такий?", - заламують руки інтелігентні дисиденти, які навіть не сиділи по тюрмах. І, боронь Боже, сказати, що ми –  особливий народ, навіть тепер, коли цей народ сам-один протистоїть чи не найбільшому злу за всю історію людства, причому вже десятий рік. Та нам не завадило б і дрібки шовінізму, не кажу вже про страшний-престрашний український націоналізм, якого вельми бояться наші дружні сусіди, підігріті московською пропагандою, що вже щонайменше два століття намагається очорнити українців усіма можливими способами в очах світу, приписуючи їм власні гріхи, змушуючи каятись у злочинах, які вони не чинили. Бо ми досі не стали частиною Об’єднаної Європи.

Читайте також: Українські Трої

Монгольське вторгнення XIII ст., що дійшло аж  до Сілезії, змусило оломоуцького єпископа Бруно (Моравія) на II Ліонському соборі заявити, що Європа закінчується за Дунаєм. Не за Карпатами, і тим паче не за Уралом. Тоді й почала в розшарпаній війнами Європі витати ідея Єдиної мирної Європи, яка тільки в XI ст. була оформлена в словах чеським королем Іржі Подебрадом, поміркованим гуситом. Самого ж Яна Гуса, який намагався покінчити з німецьким пануванням, було спалено як єретика в німецькому місті Констанца.

Іржі Подебрад написав у 1464 році трактат "Єдність" ("Universitas"), де пропонував відмовитися європейським державам від війн між собою, створити рівну співдружність, де  спірні питання вирішуватиме Асамблея, наддержавний орган. Рішення будуть приймати більшістю голосів. Європейцям цей проєкт, що був   нереалізований, став відомий тільки завдяки французькому перекладу 1992 року.

Влад Цепеш, той самий, що Дракула, просив Папу оголосити хрестовий похід проти турків, отримав відмову, і опинився у в’язниці, де й помер. Попри те, що з нього ворожі історики й масова культура зробили монстра, румуни у своїй власній державі знають, ким він був насправді – національним героєм. У нас же що Довбуш, що Кармелюк, що Іван Гонта, а тепер Степан Бандера сприймаються багатьма українцями як маргінали, бо колоніальні та постколоніальні історики кричать про це з усіх прасок. Були б ми у Єдиній Європі, цього б не трапилось.

Читайте також: Зближення з історією

Війна, починаючи з 2022 року, трохи змінила суспільну свідомість, зараз трохи менше меншовартості, але чи надовго? Кінематограф, окрім "Довбуша" та якісних документальних фільмів, не спромігся на національне кіно і не прагне цього робити, продукуючи малоросійське кіно чи чорнуху. Не так свідомо, як підсвідомо, бо не уявляють, як це можна зробити, позаяк досі схиляються перед московщиною та її "великою культурою".

Що ж робити молодому поколінню, яке не має ні нормальних підручників, ні достатньої кількості уроків власної історії та літератури? Що робити простим громадянам, які виросли в чужому культурному та інформаційному полі? Дивитися розважальні шоу, з яких стирчать вуха Москви, тупі псевдоукраїнські серіали, і обожнювати промосковських блогерів, що вчора почали сяк-так розмовляти українською?

Перемога над меншовартістю повинна бути повною та остаточною. Без найменших шансів на реванш. Як і перемога у цій війні. Карфаген мусить бути зруйнований дощенту.

Іноді мені здається, що наші обережні сусіди та союзники бояться більше сильної України, ніж Росії. Виснажена війною Україна їм вигідніша, так само як і збережена Російська імперія у своїх роздутих кордонах з покірними, зламаними та здеградованими народами. Не уявляю, скільки зусиль українцям потрібно, щоб вистояти, перемогти й пишатись своєю історією довіку.

По суті, наші землі найкривавіші на всій планеті, однак живі попри все. Попри сфальшовану чужинцями й власними манкуртами історію, попри стерту історичну пам’ять, попри рабів, які живуть сьогоднішнім днем і покірно підставляють шиї у кожне ярмо, попри незліченне число безрідних громадян світу, вихованих ганебною системою освіти за роки Незалежності, які воліють бути русифікованими, англізованими, аби тільки не українізованими. Бо Україна асоціюється їм з мужичкою з чорними, порепаними від праці руками, а вони хотіли б бачити її напарфумленою модною панянкою, якою можна похизуватись, і з нею вийти в люди.

Вони не знають, що пережили країни Єдиної Європи, перш ніж стати модними доглянутими панянками. І  хто за це заплатив  і платить досі власною кров’ю і голодоморами, однак боїться виставити рахунок. Тому меншовартість  вигідна усім, крім українців, і вона буде й далі нав’язуватися, доки ми не станемо частиною Об’єднаної Європи за версією Іржі Подебрада.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку: Галина Пагутяк, письменниця, лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Україна
Європа
історія України
Війна з Росією
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Оксана Ліховід
6 вересня, 2024 п'ятниця
Путін уже побачив, що програв Курську операцію, - генерал Маломуж
Рубен Брекельманс
Автор Марія Науменко
7 вересня, 2024 субота
Міністр оборони Нідерландів пояснив, чому Альянс не закриває небо над Україною
вогонь, полум'я, пожежа
Автор Влад Дідусь
7 вересня, 2024 субота
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Полтави
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.89
    Купівля 40.89
    Продаж 41.37
  • EUR
    Купівля 45.31
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
8 вересня
20:45
Оновлено
Росіяни застосували "Торнадо-С" для удару по харківському передмістю Дергачі: одна людина загинула, 12 поранені
20:30
Володимир Зеленський
Зеленський назвав основні цілі України на цю осінь
20:19
Андрій Сибіга
"Агресія РФ виходить за межі України": голова МЗС Сибіга закликав партнерів збивати ворожі цілі над Україною
19:55
Аналітика
За лаштунками боїв за Покровськ: аналіз ситуації та сценарії розвитку. Пояснюємо
19:46
Ексклюзив
Енергетика
"За це треба розстрілювати": нардеп Кучеренко про будівництво трирівневого захисту енергооб‘єктів
19:07
Олександр Масляков з Володимиром Путіним
Довірена особа Путіна і гастролер по окупованому Криму: помер лідер російського "КВК" Масляков
19:01
Інфографіка
Збірна України з плавання, естафета, Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 11-го дня Ігор
18:41
В Укренерго заявили, що у понеділок, 9 вересня, світло відключати не будуть
18:30
Інтерв’ю
Олег Рибачук
Олег Рибачук: Якщо Україну залишать без вибору, ми можемо розпочати виробництво власної ядерної зброї, чимось нагадуючи Ізраїль
18:29
Український паверліфтер Антон Крюков здобув "срібло" в останньому фіналі Паралімпіади-2024
18:18
10-ті Дні української музики у Варшаві
У Варшаві вже вдесяте проходить фестиваль "Дні української музики"
18:11
Олаф Шольц
"Час настав": Шольц закликає до прискорення мирних зусиль щодо України
18:04
OPINION
Олександр Погребиський
Не сваритися, а співпрацювати
17:48
Болгарія
Міністр оборони Болгарії Запрянов закликав збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП
17:09
Оновлено
Вибух на АТП у Києві 8 вересня
У Києві стався вибух в АТП: будівля була не газифікованою
16:50
Оновлено
РФ зруйнувала готель у передмісті Слов'янська: загинули двоє зооволонтерів
16:04
OPINION
Сергій Фурса
Чи пов'язані вимкнення світла і звільнення Кудрицького
15:57
Оголошено переможців 81-го Венеційського кінофестивалю
15:49
Латвія
На сході Латвії впав російський безпілотник
15:29
вибух
У Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона в кабіну маршрутки: поранено 6 людей
15:20
Ексклюзив
Іран
"Звичайного занепокоєння Заходу буде вже замало": політолог Магда про постачання ракет Ірану до Росії
15:09
Молодіжні активісти "Єдиної Росії" разом з окупантами примусово роздають пропагандистські книжки з історії на ТОТ України
15:05
Помер співавтор хіта My Heart Will Go On Вілл Дженнінгс
У віці 80 років помер співавтор хіта My Heart Will Go On Вілл Дженнінгс
14:55
Марина Мажула
Україна здобула золото й срібло з веслування на Паралімпіаді
14:28
Венесуельські опозиціонери Едмундо Гонсалес Уруттія та Марія Коріна Мачадо
Лідер опозиції Венесуели Гонсалес виїхав до Іспанії, де отримав політичний притулок
14:19
Ілон Маск
Ілон Маск може стати першим у світі трильйонером до 2027 року, - Informa Connect Academy
14:07
OPINION
Радомир Мокрик
З "хорошого русского" неодмінно вилазить самозакоханий імперіаліст і русифікатор
14:01
Оновлено
Донецька область, стела
Війська РФ обстріляли Черкаське на Донеччині: загинули троє жінок, є постраждалі
13:57
Вибух
Росіяни серед дня обстріляли Сумський район: є постраждалі
13:43
Полонені російські військові сидять у камері української в'язниці
Російським полоненим заборонили телефонувати додому
13:15
Іран
"Гірше, ніж зараз, бути не може": іранський депутат зізнався, що країна надає Росії балістичні ракети в обмін на їжу
12:58
Кількість загиблих унаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня збільшилась до 58
12:29
Ентоні Блінкен
Блінкен здійснить візит до Великої Британії: говоритиме про Україну та Близький Схід
12:24
Володимир Зеленський
Зеленський призначив Верещук і Микиту заступниками керівника ОП, Литвина та Камишіна - радниками президента
12:00
OPINION
Олег Манчура
Шаг - це крок до скасування Росії в Україні
11:43
шахед
Росіяни вночі атакували Вилкове на Одещині: є руйнування
11:41
Кіберфахівці ГУР атакували низку російських підприємств, які виготовляють елементи зброї
11:38
Іран
Іран спростовує заяви про постачання Росії балістичних ракет
11:19
осінь
Тиждень в Україні розпочнеться комфортною погодою, - синоптикиня Наталка Діденко
11:10
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Під час нічної атаки на Україну російські дрони порушили повітряний простір Румунії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV