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OPINION

Україна — НАТО: про помилкові припущення Заходу

Валерій Чалий
26 жовтня, 2024 субота
18:00
Погляд

Україна або буде в НАТО в найближчі роки, або повернеться до РФ, яким би це зараз дивним не було

Зміст

Стосовно членства України в НАТО.

Є одна принципова помилка, яка досі притаманна аналітикам та стратегам Заходу. 

Вони вважають: якщо Україна не стане членом НАТО в найближчі роки — тоді все ж таки залишиться буферна зона між Альянсом і РФ, яка триматиме безпечну територіальну дистанцію від прямих загроз для них.

Хотів би їм нагадати, що:

  • по-перше, буферні, сірі зони — це нестабільна ситуація, яка дуже швидко може змінитися. Свіжий приклад — Білорусь, територію якої вже важко вважати буферною зоною для країн НАТО від російських загроз;
  • по друге: процеси інтеграції до НАТО і ЄС можуть бути й зворотними. Свіжий приклад — Грузія, яка на наших очах розвертається дуже швидко до РФ, незважаючи на попередню війну й окупацію частини її території;
  • по-третє: порушення міжнародного права та вихід з багатьох угод, що накладали певні обмеження на розташування збройних сил в Європі, разом з новими технологіями скорочують дистанцію. Свіжий приклад — безпілотні літальні системи, які вже мають, по суті, стратегічну дальність.

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Тому, якщо дивитися на ці свіжі приклади, то напрошується прямий висновок про найбільш вірогідний сценарій: Україна або буде в НАТО в найближчі роки, або повернеться до РФ, яким би це зараз не було дивним. Буферною зоною, з багатьох об'єктивних причин, Україна вже не буде. І жодні концепції нейтралітету тут вже не допоможуть.

Перечитуйте й прислухайтесь до мудрого Генрі Кіссінджера, який, попри попередню багаторічну позицію, змінив свою думку в нових умовах російської війни проти України й чітко обґрунтував: Україна має бути всередині Альянсу, а не поза ним!

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
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Світ
Україна
Росія
політика
Валерій Чалий
Війна з Росією
НАТО
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