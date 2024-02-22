Окрім зерна вже он МХП вже звинувачують у розвалі ринку курятини у Польщі. Одна агрофірма під бомбардуваннями й відключеннями електрики перемогла у конкурентній боротьбі цілий сектор ринку багатої європейської країни. І це ще ми яйця по 17 не продавали.

Це все забавки, справжня торгова війна попереду, але поляки у ній програли завчасно, бо якщо маючи захист НАТО і дотації з ЄС вони не спромоглись створити конкурентний агросектор, то потім не зможуть тим більше.

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Вангую, що потім свої землі польські фермери просто здаватимуть в оренду українцям, які й так там вже працюють.

Ну а поки, шановний Брюссель, не хочете приймати Україну в ЄС, то годуйте середній європейський клас польськими, прости господи, сирами.

Смачного.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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