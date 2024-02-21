"Простий польський фермер" виїхав на тракторі протестувати проти дешевого українського зерна (точно проти зерна?) під прапором СРСР і з транспарантом "Путін дасть лад Україні та Брюсселю й нашим урядовцям".

Тобто чимдалі менше приховується роль російських спецслужб як організатора і координатора антиукраїнських і антиєвропейських заколотів і в Польщі також (румунські агенти ФСБ давно не маскуються, про угорський уряд і так всі знають, з Фіцо і Вучичем теж усім усе давно зрозуміло).

Уже з'явилися відомості про деталі інформаційної атаки: мінімум 13 тисяч акаунтів з Росії зображують "обурених поляків" і спонукають до протестів.

Читайте також: Нове блокування українсько-польського кордону фермерами: хронологія, вимоги та реакції

Відповідно, і основна ціль була, очевидно, не протидіяти нижчим цінам на зерно, а власне перекрити кордон основного військового логістичного хабу в системі взаємодії союзників з Україною якраз під час наступу Росії.

Погано не те, що певна кількість поляків згодилася брати в цьому участь (байдуже, чи за оплату, чи за безплатно). Погано, що польський уряд демонструє неспроможність впоратися на своїй території з нахабною спецоперацією Кремля.

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.