Уряд Польщі не може впоратися з нахабною спецоперацією Кремля
До теми, що фермерський заколот в Польщі — проблеми не тільки України, але й польської влади. А також польських спецслужб
"Простий польський фермер" виїхав на тракторі протестувати проти дешевого українського зерна (точно проти зерна?) під прапором СРСР і з транспарантом "Путін дасть лад Україні та Брюсселю й нашим урядовцям".
Тобто чимдалі менше приховується роль російських спецслужб як організатора і координатора антиукраїнських і антиєвропейських заколотів і в Польщі також (румунські агенти ФСБ давно не маскуються, про угорський уряд і так всі знають, з Фіцо і Вучичем теж усім усе давно зрозуміло).
Уже з'явилися відомості про деталі інформаційної атаки: мінімум 13 тисяч акаунтів з Росії зображують "обурених поляків" і спонукають до протестів.
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Відповідно, і основна ціль була, очевидно, не протидіяти нижчим цінам на зерно, а власне перекрити кордон основного військового логістичного хабу в системі взаємодії союзників з Україною якраз під час наступу Росії.
Погано не те, що певна кількість поляків згодилася брати в цьому участь (байдуже, чи за оплату, чи за безплатно). Погано, що польський уряд демонструє неспроможність впоратися на своїй території з нахабною спецоперацією Кремля.
Про автора. Олексій Голобуцький, політолог
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