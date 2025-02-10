України у США має бути більше
Отже, як працює парламентська і суспільна дипломатія. З численних заяв і постів бачу, що розуміння у людей немає
Я приїхав у США на запрошення організаторів "Українського тижня" у Вашингтоні. Дякую Павлу Унгуряну. Протягом тижня тут відбувалися конференції, дискусії, заходи у яких брали участь українські та американські політики, митці, військові, священнослужителі.
Тут були і бійці третьої штурмової, і Блаженніший Єпіфаній і Владика Борис Гудзяк і лідери протестантських церков. Я виступав на конференції, яка була присвячена питанням демографії.
І ще був на Форумі релігійної свободи. І це важливо, зважаючи на присутність там захисника російської церкви Амстердама з його антиукраїнськими заявами.
Організатори запросили також Ярослава Базилевича і Максима Кулика. У Львові від влучання російської ракети загинула дружина і троє донечок Ярослава, а також дружина, два сини та донька Максима у Кривому Розі. Їхні виступи на заходах розчулювали до сліз.
На американському молитовному сніданку я не був. Але ми скористалися приводом, щоб у цей час провести максимальну кількість зустрічей з колегами конгресменами від двох партій. У ці дні й відбуваються такі зустрічі.
Це вкрай важливо, зважаючи на нез'ясованість майбутнього політики США щодо нашої підтримки. А без такої підтримки може зникнути держава. Добре, що ми, депутати Верховної Ради представляли і владу, і опозицію. Ми зустрілися з майже 20- ма конгресменами. Їхали сюди власним коштом і це, звичайно, повний абсурд на фоні необґрунтованих витрат урядовців на відрядження з держбюджету.
Але поїздка була корисною надзвичайно. Так, на деяких публічних заходах з'являлися і політики з минулого й охочі попіаритися.
Окрім зустрічей з політиками я спілкувався з журналістами Вашингтон Пост, відвідував з колегами Семінарію Греко-Католицької церкви, де готують зараз священників — дипломатів. України тут має бути більше, щоб розвіювати брехню путінсько- такерокалсонівської історії.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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