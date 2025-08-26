Українці значно більше віддають у польську державну казну, ніж отримують з неї
Президент Кароль Навроцький наклав вето на закон про продовження захисту українських воєнних біженців на території Польщі
Він пропонує забрати додаткову виплату для українських дітей до 18 років, яка становить 800 злотих на місяць. Обмеження має стосуватися тих дітей, чиї батьки не працевлаштовані й, відповідно, не сплачують соціальних внесків.
Також право на медичну опіку мають втратити українські біженці, які не працюють.
Своє рішення Навроцький аргументує тим, що "права поляків на допомогу та опіку не можуть бути меншими, ніж права іноземців". За його словами, "Польща має бути для поляків" – господарів своєї країни, а не надавати привілеї гостям.
Таке враження, що факти сьогодні не мають значення.
Згідно зі статистикою, 70% українських біженців працездатного віку у Польщі мають роботу, з них 90% – жінки. Їхній внесок у розвиток ВВП Польщі становить 2,7%, а до державного бюджету вони щороку сплачують понад 15 мільярдів злотих податків. Тим часом виплати у розмірі 800 злотих на дітей українських біженців становлять лише 2,4 мільярда злотих.
Отже, українці значно більше віддають у польську державну казну, ніж отримують з неї.
Навесні цього року в Польщі вже відбулася дискусія про скасування виплат 800+ для українських дітей. Крім економічних аргументів, її учасники звернули увагу й на інші обставини.
Читайте також: Без плану повернення біженців втрачаємо капітал для відбудови України, - Микола Княжицький
Чимало українок не працюють із різних причин: хтось виховує двох-трьох маленьких дітей без партнера і не може знайти роботу, особливо у невеликих містечках, де легальне працевлаштування майже відсутнє, тому жінки змушені працювати "в тіні". В інших чоловіки воюють на фронті, і вони хочуть бути впевненими, що їхні родини перебувають у безпеці.
Окремо юристи та правозахисники наголошують: скасування допомоги 800+ для дітей українських воєнних біженців буде грубим порушенням міжнародного та європейського законодавства, а також принципів захисту прав воєнних біженців. Адже виплата надається дітям, а не їхнім батькам. Польське законодавство гарантує право на допомогу всім дітям, які легально перебувають на території держави.
Це явно популістський крок. Залишається сподіватися, що польський парламент не допустить грубого порушення польського та європейського права.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
