Він пропонує забрати додаткову виплату для українських дітей до 18 років, яка становить 800 злотих на місяць. Обмеження має стосуватися тих дітей, чиї батьки не працевлаштовані й, відповідно, не сплачують соціальних внесків.

Своє рішення Навроцький аргументує тим, що " права поляків на допомогу та опіку не можуть бути меншими, ніж права іноземців ". За його словами, " Польща має бути для поляків " – господарів своєї країни, а не надавати привілеї гостям.

Отже, українці значно більше віддають у польську державну казну, ніж отримують з неї.

Згідно зі статистикою, 70% українських біженців працездатного віку у Польщі мають роботу, з них 90% – жінки. Їхній внесок у розвиток ВВП Польщі становить 2,7%, а до державного бюджету вони щороку сплачують понад 15 мільярдів злотих податків. Тим часом виплати у розмірі 800 злотих на дітей українських біженців становлять лише 2,4 мільярда злотих.

Навесні цього року в Польщі вже відбулася дискусія про скасування виплат 800+ для українських дітей. Крім економічних аргументів, її учасники звернули увагу й на інші обставини.

Чимало українок не працюють із різних причин: хтось виховує двох-трьох маленьких дітей без партнера і не може знайти роботу, особливо у невеликих містечках, де легальне працевлаштування майже відсутнє, тому жінки змушені працювати "в тіні". В інших чоловіки воюють на фронті, і вони хочуть бути впевненими, що їхні родини перебувають у безпеці.