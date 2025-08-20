Без плану повернення біженців втрачаємо капітал для відбудови України, - Микола Княжицький

На цих фактах у своєму блозі в YouTube наголосив народний депутат та голова групи з міжпарламентських звʼязків з Польщею Микола Княжицький.

Він зазначає, що у Польщі в перші роки війни українці створювали додатково близько 1% ВВП, проте здебільшого працювали на низькооплачуваних роботах. А вже торік, за офіційним звітом UNHCR та Deloitte, наші громадяни забезпечили Польщі близько 3% додаткового ВВП. Це колосальна цифра, яка покриває понад половину витрат на переозброєння польської армії.

Депутат пояснює, таке стрімке зростання внеску українців у польську економіку обґрунтоване адаптацією людей та небажанням братися за будь-яку роботу, а відтак прагненням започатковувати власний бізнес.

З початку повномасштабного вторгнення українці відкрили в Польщі 90 тисяч бізнесів. Із них 78 тисяч — це невеликі приватні фірми, переважно у сфері послуг: будівництво, косметологія, ательє та перукарні. Водночас понад 11 тисяч — це вже великі компанії.

За словами Миколи Княжицького, українців цінують — і не лише в Польщі. Наші люди вміють працювати з віддачею, тож швидко здобувають добру репутацію. Це також свідчить, що саме українці є головним капіталом для відбудови країни.

"Звісно, я далекий від думки, що всі біженці повернуться додому. Але навіть зараз, на четвертому році війни, за словами посла України в Польщі Василя Бондара, лише близько 20% українців твердо вирішили залишитися у цій країні. Інші дані, що охоплюють усю Європу, свідчать: третина українців точно не повернеться після війни, стільки ж — точно повернеться. А решта? Це вже питання до влади. Якщо влада не отямиться, не почне думати, як повернути тих, кого ще можна повернути, та не втримає тих, хто досі залишається в державі, навіть мільярди доларів інвестицій не створять в Україні економічного дива" , - акцентує народний депутат.

Він пригадує історію із так званим Міністерством єдності, яке влада спершу створила, а потім сама ж і ліквідувала, підтвердивши - жодного плану повернення людей немає.

"Новий уряд досі не сказав ані слова про те, як збирається вирішувати питання, без якого майбутнє України просто неможливе", - підсумовує Микола Княжицький та закликає працювати над демографічною проблемою в нашій державі. Пропозиції депутата викладені у законопроекті “Про основи державної політики у сфері демографії”, але його не ухвалюють і жодних альтернативних рішень наразі не запропоновано.

