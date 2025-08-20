Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна демографія Без плану повернення біженців втрачаємо капітал для відбудови України, - Микола Княжицький
Пресреліз

Без плану повернення біженців втрачаємо капітал для відбудови України, - Микола Княжицький

20 серпня, 2025 середа
07:01

За даними Міністерства економіки, протягом найближчих десяти років Україні додатково знадобляться 4,5 мільйони робочих рук. Приблизно стільки ж нині перебуває за кордоном у статусі біженців

Зміст

На цих фактах у своєму блозі в YouTube наголосив народний депутат та голова групи з міжпарламентських звʼязків з Польщею Микола Княжицький. 

Він зазначає, що у Польщі в перші роки війни українці створювали додатково близько 1% ВВП, проте здебільшого працювали на низькооплачуваних роботах. А вже торік, за офіційним звітом UNHCR та Deloitte, наші громадяни забезпечили Польщі близько 3% додаткового ВВП. Це колосальна цифра, яка покриває понад половину витрат на переозброєння польської армії.

Депутат пояснює, таке стрімке зростання внеску українців у польську економіку обґрунтоване адаптацією людей та небажанням братися за будь-яку роботу, а відтак прагненням започатковувати власний бізнес. 

З початку повномасштабного вторгнення українці відкрили в Польщі 90 тисяч бізнесів. Із них 78 тисяч — це невеликі приватні фірми, переважно у сфері послуг: будівництво, косметологія, ательє та перукарні. Водночас понад 11 тисяч — це вже великі компанії.

За словами Миколи Княжицького, українців цінують — і не лише в Польщі. Наші люди вміють працювати з віддачею, тож швидко здобувають добру репутацію. Це також свідчить, що саме українці є головним капіталом для відбудови країни. 

"Звісно, я далекий від думки, що всі біженці повернуться додому. Але навіть зараз, на четвертому році війни, за словами посла України в Польщі Василя Бондара, лише близько 20% українців твердо вирішили залишитися у цій країні. Інші дані, що охоплюють усю Європу, свідчать: третина українців точно не повернеться після війни, стільки ж — точно повернеться. А решта? Це вже питання до влади. Якщо влада не отямиться, не почне думати, як повернути тих, кого ще можна повернути, та не втримає тих, хто досі залишається в державі, навіть мільярди доларів інвестицій не створять в Україні економічного дива" , - акцентує народний депутат. 

Він пригадує історію із так званим Міністерством єдності, яке влада спершу створила, а потім сама ж і ліквідувала, підтвердивши - жодного плану повернення людей немає.

"Новий уряд досі не сказав ані слова про те, як збирається вирішувати питання, без якого майбутнє України просто неможливе", - підсумовує Микола Княжицький та закликає працювати над демографічною проблемою в нашій державі. Пропозиції депутата викладені у законопроекті  “Про основи державної політики у сфері демографії”, але його не ухвалюють і жодних альтернативних рішень наразі не запропоновано.  
 

Теги:
Польща
Микола Княжицький
біженці
Війна з Росією
біженці з України
Читайте також:
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон та Дональд Трамп у Білому домі
Автор Євген Козярін
18 серпня, 2025 понедiлок
Зеленському вдалося стримувати себе, а президенти були приязні один до одного, - журналістка Ульяновська з Вашингтону
Зеленський, Путін, Трамп
Автор Дар'я Куркіна
19 серпня, 2025 вiвторок
Путін запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, президент України відмовився, - ЗМІ
дощь, гроза, парасоля, негода
Автор Ольга Бабишена
19 серпня, 2025 вiвторок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийдуть дощі
Київ
+16.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
20 серпня
08:04
без світла, свічка блекаут
На ТОТ Запоріжжя і Херсонщини стався повний блекаут, - ЗМІ
08:01
OPINION
Трансатлантична єдність, а не міфічні саміти миру
08:00
Аналітика
Бути частиною України: що змушує українців за кордоном діяти. Інсайти від ОПОРИ
07:48
Оновлено
атака РФ на Сумщину, 20.08.2025
Росія атакує Україну БПЛА: на Сумщині 12 поранених, серед них є діти, на Одещині пошкоджено припортову інфраструктуру
07:36
Інфографіка
втрати ворога
За добу війни РФ втратила 50 артсистем і 920 військових
07:14
Огляд
Південна та Північна Корея
Незавершена війна: як протистояння двох Корей відлунює у глобальній безпеці та в Україні
06:40
TikTok
"Америко, ми повернулися": Білий дім запустив акаунт у TikTok
06:12
Військові облігації
У Дію додали нову військову облігацію "Бахмут"
05:48
Реджеп Тайїп Ердоган
Рютте і Ердоган обговорили внесок Туреччини у мирний процес в Україні
01:24
У комерційних водоматах Донецька води більше немає
Воду дають раз на три доби, і то не скрізь: Андрющенко про критичну ситуацію на окупованій Донеччині
00:45
Молдова
У Молдові тимчасово обмежили діяльність 4 проросійських партій
00:17
Оновлено
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів вирішального раунду кваліфікації
00:02
У разі мирної угоди 10 країн Європи готові відправити війська в Україну, - Bloomberg
2025, вiвторок
19 серпня
23:36
Трамп телефонував Орбану й цікавився, чому Угорщина блокує вступ України в ЄС, - Bloomberg
22:51
Оновлено
війна з Росією
Від початку доби на фронті зафіксували 121 бій: Сили оборони відбили 40 атак на Покровському напрямку
22:40
Японія
Японія братиме участь у гарантіях безпеки для України, - премʼєр Сіґеру
22:34
Ексклюзив
Володимир Путін
Зараз звужується поле маневру для Путіна, - Рибачук
22:23
Швейцарія
Швейцарія заявила про готовність прийняти ймовірні мирні перемовини за участі Путіна попри ордер МКС
21:45
Кая Каллас
"Має бути готовий до наступного місяця": Каллас пообіцяла нові санкції ЄС проти Росії
21:13
Ексклюзив
Зеленський, путін
"Немає жодного питання, з якого можна було б розпочати розмову": дипломат Єльченко про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна
21:04
Оновлено
НАТО
Військові лідери НАТО завтра проведуть зустріч щодо України та подальших кроків
20:49
газета_листоноша
У Криму 62-річну листоношу через "дискредитацію" армії РФ засудили до примусових робіт
20:27
Дональд Трамп
Якщо я потраплю в рай, однією з причин цього буде закінчення війни в Україні, - Трамп
20:01
OPINION
Європа більше не американський пиріг. І не російський
20:00
Туреччина
Рютте оголосив дату наступного саміту НАТО
19:41
Трамп і Путін
Трамп відмовився від зустрічі з Путіним у Москві, - NYT
19:39
Ексклюзив
танк, зброя
Програма може розтягнутися на десятиріччя: Defense Express про план закупівлі у США зброї на $100 млрд для України
19:21
Засідання щодо санкцій РНБО проти Порошенка: суд оголосив перерву для ознайомлення з доказами
18:47
США депортували перших українських біженців
18:32
Скотт Бессент, міністр фінансів США
"Це було схоже на запрошення некерованого сусіда додому та показ йому своєї зброї", - Бессент про саміт Трампа й Путіна на Алясці
18:27
Зеленський
Зеленський з Коштою обговорив підготовку нового пакета санкцій проти РФ
18:25
Олександр Мережко
Нардеп Мережко пояснив, чому угода про припинення вогню не потребує згоди парламенту
18:25
Ексклюзив
москва в руїнах
Російська Федерація не доживе до весни без допомоги Китаю, - політолог Бобиренко
18:00
OPINION
Успішна Україна тепер в інтересах Європи
17:58
Ексклюзив
Ярослав Юрчишин
Трансляції засідань Ради можуть повернутися вже з вересня, — нардеп Юрчишин
17:56
Оновлено
Зеленський, Путін, Трамп
Путін запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, президент України відмовився, - ЗМІ
17:42
відновлення "Охматдиту"
У МОЗ розповіли, на якому етапі перебувають роботи з відновлення "Охматдиту"
17:17
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
На війні проти України ліквідували брата депутата держдуми РФ від партії Путіна
17:02
Емманюель Макрон
Наступні 15 днів критично важливі для визначення гарантій безпеки України,— Макрон
16:26
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV