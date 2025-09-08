Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Ультиматум Путіна - неприйнятний: чим небезпечний для України відхід з Донбасу
OPINION

Ультиматум Путіна - неприйнятний: чим небезпечний для України відхід з Донбасу

Дмитро Снєгирьов
8 вересня, 2025 понедiлок
18:23
Погляд

Після переговорів російського диктатора та президента США Трампа на Алясці у низці західних ЗМІ з’явилася інформація про ультиматуми Путіна для завершення війни

Зміст

Зокрема, міжнародна агенція Reuters опублікувала список вимог Путіна до України. За словами джерел, вимоги диктатора стосується територій Донецької і Луганської областей, які контролюються Силами оборони України.

Україна, за словами Путіна, має відвести війська з Донецької та Луганської областей. Натомість Росія заморозить лінію фронту на півдні (Херсон, Запоріжжя). Крім того,  Москва також готова повернути невеликі ділянки Харківської та Сумської областей України, які вона контролює.

Днями, за підсумками свого візиту до Китаю, російський диктатор заявив, що він начебто "готовий домовитися про прийнятний варіант" завершення війни проти України. А інакше "добиватиметься цілей збройним шляхом".

"Мені видається, що якщо здоровий глузд переможе, домовитися про прийнятний варіант припинення цього конфлікту можливо", - заявив російський диктатор.

Важливо зазначити, що йдеться про приблизно  33 %  території Донецької області, які наразі контролюються Силами оборони України. Вони є найукріпленішими фортецями СОУ, які формувалися ще з 2014 року. Тобто, Путін фактично заявив про бажання без крові взяти те, що не зміг захопити за 11 років війни.

На моє переконання, вихід із Донбасу несе одразу безліч ризиків для України.

Одним із таких ризиків є те, що міста, які залишаються на підконтрольній частині Донбасу, — це промислові центри.

Причому зазначу, що саме Слов’янсько- Краматорська агломерація – це зосередження основних підприємств важкої металургії, переробної металургії, хімічної тощо. Це промислове серце Донбасу. Плюс Слов’янськ – це поклади сланцевого газу.

Ціль росіян у цьому випадку — виключення розв'язання питання енергетичної незалежності України.

Крім того, місцевість навколо Сіверська багата на природні ресурси. Тут розвідано та експлуатується Ямське родовище доломіту, кварцового піску, будівельного піску, крейди, глини, аргілітів. Саме це і приваблює окупантів.

Росіяни докладатимуть максимум зусиль, щоб взяти під контроль усі природні копалини. Тобто можемо говорити про те, що це війна не війна за території, як такі, а війна за контроль над природними ресурсами. Таким чином, можна говорити про те, що Україна вирішує своє політичне та економічне майбутнє. Плюс питання безпеки. Окупанти вперлися фактично у пояс української оборони.

Безпека це ще одна ключова деталь Донбасу. Збудувати нову лінію оборони за межами Донбасу буде дуже складно через рельєф місцевості.

Це степова зона. Досить складно буде тримати ситуацію під контролем, враховуючи тотальну перевагу противника в повітрі. Плюс перевага ворога в кількості ствольної та реактивної артилерії. Це і створює досить серйозні проблеми щодо наявності нової лінії оборони України по умовній Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Нагадаю, президент України В. Зеленський в інтерв'ю Le Point категорично відкинув ідею відмови від окупованих територій, таких як Донбас чи Крим, аргументуючи, що це не принесе миру, а лише посилить позиції Росії для нових атак.

"Він вторгся до частини сходу нашої країни 2014-го, щоб використати його як плацдарм для повної окупації цих регіонів. Якщо завтра ми якимось чином підемо з Донбасу, чого не станеться, ми відкриємо для Путіна незахищений простір поруч із містом з півторамільйонним населенням – Харковом. Він також захопить промисловий центр – Дніпро. Це відкриє перед ним нові можливості", – заявив президент.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
Донбас
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
6 вересня, 2025 субота
Чому "скрипниківка" стала ворогом Кремля: 97 років тому ухвалили найукраїнськіший варіант правопису
Кривава повня
Автор Ксенія Золотова
7 вересня, 2025 неділя
"Кривавий Місяць": о котрій українці побачать повне місячне затемнення у ніч на 8 вересня
БПЛА, шахед, дрон
Автор Анатолій Буряк
8 вересня, 2025 понедiлок
РФ уночі 8 вересня атакувала Україну дронами: під обстрілом опинився обʼєкт теплової генерації на Київщині
Київ
+21.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 48
    Продаж 48.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
8 вересня
18:29
Петер Сіярто
Сіярто: Трамп не закликав Угорщину відмовитися від імпорту російської нафти
18:24
Аналітика
студенти медики
Чому тисячі цьогорічних першокурсників після випуску не знайдуть роботу за фахом і як відучити українців обирати непотрібні професії
18:20
Осінь, дощ
Є передумови для дощів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 9 вересня
18:18
Сергій Ребров
"Буде важка гра": Ребров поділився очікуваннями від матчу України проти Азербайджану у відборі ЧС-2026
18:06
Фільм з Усиком та Двейном Джонсоном "Незламний" здобув "Срібного лева" на Венеційському кінофестивалі
18:05
Ексклюзив
Ракетний комплекс "Іскандер"
Ракета досягла цілі, але не вибухнула: Горбач про атаку РФ на Кабмін
18:04
OPINION
Або прокинемося, або програємо
17:49
Оновлено
У будівлю Кабміну влетів не "шахед", а "Іскандер", який цілив саме в урядовий квартал, - МВС
17:45
фейк
Російські пропагандисти запустили фейк, що за добу з України виїхали 200 тис. молодих чоловіків, - ЦПД
17:38
Рецепти, направлення від лікаря та план лікування: у Дії зʼявилися медичні сповіщення
17:07
СБУ та Нацполіція затримали "екссмотрящого" за Оленівською колонією та його спільників
17:07
Аналітика
3D-модель балістичної ракети
Як держава не змогла, а невідомий стартап взявся створити "довгу руку" для ракетних ударів України
17:02
Ексклюзив
Андрій Парубій
На закритому комітеті ВР було заслухано проміжні висновки слідства щодо вбивства Парубія, - нардепка Фріз
16:58
Огляд
Не перший підліток в історії: чим унікальний "кіберапостол" Карло Акутіс, якого визнали святим. Пояснюємо
16:50
Казино
PlayCity та Meta закрили 22 Instagram-сторінки за рекламу казино, серед них - акаунти блогерів Заліпухи та Фільової
16:26
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 77 боїв: окупанти 31 раз атакували на Покровському напрямку
16:15
вибух, ракетна атака
У Хабаровську сталися вибухи на парковці військової частини, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині: є загиблі та поранені, - ЗМІ
16:10
Ексклюзив
Меланія Трамп вирішила бути першою леді на своїх правах, - політична психологиня Вострова
16:00
OPINION
Російські поселенці в Україні: розв'язувати проблему слід починати вже зараз
15:52
Володимир Путін
Путін вніс у думу законопроєкт про вихід Росії з конвенції проти катувань
15:49
Огляд
Був учасником кількох воєн з Росією, а його іменем назвали сквер у столиці: 50-літній ювілей міг би відзначати доброволець і Герой України Андрій Жованик
15:44
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:11
Огляд
установчий з'їзд Народного руху України, 8-10 вереня 1989 року
Від "перебудови" до незалежності: 36 років тому виник Народний Рух України
15:02
Ексклюзив
На фото: Олена Зеленська
Саміт перших леді та джентльменів присвятять освіті, гостей годуватимуть шкільним харчуванням
15:00
Ексклюзив
Для чого мені гроші, робота, що завгодно, якщо у мене не буде свободи, - польський медійник Пшедляцкі
14:28
Пресреліз
ВАКС
ВАКС відмовив НАБУ у здійсненні розслідування у справі голови ВС без участі Жеваго,– адвокати бізнесмена
14:17
Ексклюзив
газ, ГТС
Такі об'єкти захистити складніше: експертка з енергетики Войціцька про ворожі удари по газовій інфраструктурі України
14:02
Ексклюзив
суд у справі нардепа Олексія Кузнєцова
Розпочався суд щодо арешту майна нардепа Кузнєцова, підозрюваного у корупції із закупівлею дронів і засобів РЕБ
14:00
OPINION
В якій формулі немає України
13:55
Ексклюзив
Законопроєкти, які викликали хвилю дискусій і обурень: юристка пояснила, що може змінитись через нові покарання за СЗЧ і непокору командиру
13:23
Росія вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині, робота повністю паралізована
12:56
стрілянина в Єрусалимі
У Єрусалимі сталася стрілянина: загинули 5 людей, нападників нейтралізували
12:54
Фернанду Сантуш
Азербайджан перед матчем з Україною погнав зіркового тренера
12:35
Інтерв’ю
Міхал Пшедляцкі
"Це не лише війна України, це війна за свободу Європи", – Міхал Пшедляцкі
12:30
Ексклюзив
Міхал Пшедляцкі
Журналіст - це професія моральної відповідальності, - польський журналіст Пшедляцкі
12:22
В Одесі затримали ексморяка, який на пенсії виготовляв саморобні вибухові пристрої для підривів у місті
12:21
Анна Нетребко
Кількасот протестувальників вийшли до Королівської опери в Лондоні через виступ путіністки Нетребко
12:12
У Польщі поблизу кордону з Білоруссю знайшли уламки дрона
12:00
OPINION
Три варіанти поведінки Зеленського
11:59
Ексклюзив
ЗСУ
Законодавці ставлять військовослужбовців в гірше становище ніж злодіїв, ґвалтівників та вбивць: Біщук про законопроєкт щодо посилення відповідальності військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV