Неважливий рівень правоти чи глибина переконання, якщо це висловлено огидним, зневажливим і образливим тоном.

Ні для кого не секрет, що частина нашого суспільства — злі, відверто недобрі, токсичні люди з атрофованим гуманізмом і відчуттям базової поваги до інших, незнайомих їм людей. Про розмір цієї частини я навіть боюсь думати.

Таким людям байдуже про що дискутувати — про Клавдію Петрівну, атаку на Курщину чи про весняну розсаду. З однаковим успіхом будь-яка тема буде обговорена з максимальним хейтом.

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Тому практично усі коментарі інтернетпабліків з відсутністю модерації дуже нагадують безплатні громадські туалети. Пробачте вже мені цю фекальну аналогію. Наче кожен, хто туди заходить — з вигляду пристойна людина, але туалети щодня засрані, а стіни обмазані гі*ном. Середовища, за якими ніхто не дивиться, часом дуже страшні. Ставиш на аватарку вазон і сміливо розмазуєш гі*но по стінах соцмереж.

Спілкування з такими людьми має бути обмежене до максимуму, навіть не важливо, чи він розділяє вашу поточну думку на якусь поточну тему. Бо та нездорова експресія, з якою він сьогодні з вами погоджується, завтра буде повернута проти вас, якщо думки розійдуться. Я вже трохи надивився на таких персонажів і персонажок за свою стихійну блогерську кар'єру.

Завжди уникайте хамів і тупих, з ними ніколи ні до чого нормального не добалакатись.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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