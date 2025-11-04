УЗ потрібна державна підтримка, а не пільговий проїзд
Якщо бракує грандіозних ідей у час війни у сфері залізничних перевезень, то можна сконцентрувати зусилля влади на отриманні фінансування ЄС для будівництва євроколії від кордону з Польщею до Львова-Києва-Одеси
Чи залучити консорціум західних компаній за підтримки фондів ЄС з концесійного будівництва та управління новим логістичним коридором, який даватиме значні переваги по швидкості та зручності.
По-перше, це цілком пояснюється військовою потребою забезпечити належну логістику, по-друге, це інфраструктура слугуватиме довго і забезпечуватиме не лише вантажні, але й пасажирські потоки, по-третє, це красіво, великі бюджети, багато залучених людей, все як наша найдорожча влада любить.
Але оскільки сон розуму породжує виключно прості рішення, то людям пропонують безплатних 3000 км. Сподіваюся, не до Сибіру, куди нас возили минулі століття.
Бо куди й кого довели "автобани" Великого Будівництва, ми вже всі побачили.
Часи, коли Укрзалізниця могла бути спонсором політично-державних проєктів, давно минули.
Читайте також: Спроби об’єднати людей не правдою, а маніпуляцією — провальні
Компанії потрібна державна підтримка, щоб вона змогла повернутися на чільні позиції. Але ця підтримка не в масштабуванні пільг і киданні в топку грошей органів місцевого самоврядування, а у чіткому визначенні пріоритетів, підготовці якісних проєктів і визначенні джерел стабільного їхнього фінансування.
Першочерговим завданням для компанії має бути комплекс заходів з убезпечення обʼєктів УЗ, рухомого складу, персоналу. Саме це має бути предметом турботи президента як Верховного Головнокомандувача.
Приємно спостерігати, як завдяки мудрій політиці Наглядової Ради та внутрішньої безпеки корупція зменшилася в десятки разів: з десятків мільярдів до сотень мільйонів гривень зловживань.
P.S. Останній абзац — це сарказм.
P.P.S. Текст написано в стриманому форматі "критикуєш-пропонуй". Виключно з метою скерувати в конструктивне річище дику енергію кооперативу "Династія".
Про автора. Володимир Омелян, майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України у 2016-2019, політик
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
