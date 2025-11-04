Чи залучити консорціум західних компаній за підтримки фондів ЄС з концесійного будівництва та управління новим логістичним коридором, який даватиме значні переваги по швидкості та зручності.

По-перше, це цілком пояснюється військовою потребою забезпечити належну логістику, по-друге, це інфраструктура слугуватиме довго і забезпечуватиме не лише вантажні, але й пасажирські потоки, по-третє, це красіво, великі бюджети, багато залучених людей, все як наша найдорожча влада любить.