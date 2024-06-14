Вибори до Європарламенту: російські гроші погоди не роблять
Пишуть, що перемога правих (виправляю: коректно сказати "крайніх правих") на європейських виборах — це російські гроші
Вибачте, одні лише російські гроші погоди не роблять.
Додайте два основні фактори:
- Традиційний політичний порядок денний (на кшталт клімату) дуже далекий від значної частини виборців.
- Європейський мультикультуралізм як основа імміграційної політики провалився, і ніхто не знає, що робити.
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Я певен, є й інші ключові фактори, менш помітні. Але й цих двох достатньо, щоб принаймні кожен 5-й пересічний виборець вирішив, що потрібні антисистемні політики.
А тут і російські гроші стануть в пригоді.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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