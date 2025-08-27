У нас куди не глянь, всюди про це тільки й мова. Пишуть і говорять про вибори всі. Хтось про зміни до виборчого законодавства, хтось про рейтинги… Збожеволіли люди.

Як можна думати про вибори, коли росіяни посилюють повітряні удари, коли ситуація на фронті далека від стабільної, коли в реальному часі відбувається виснажлива гонка технологічних розробок з противником, коли незабаром росіяни з союзниками будуть атакувати одну з країн НАТО? Як за цих та інших схожих обставин можна навіть думати про вибори?

Читайте також: Про що кажуть електоральні рейтинги під час війни