OPINION

Вибори можуть стати останніми для України

Михайло Басараб
27 серпня, 2025 середа
10:02
Погляд

Уже Трамп не говорить про негайні вибори в Україні. Про це навіть перестав заявляти Путін

У нас куди не глянь, всюди про це тільки й мова. Пишуть і говорять про вибори всі. Хтось про зміни до виборчого законодавства, хтось про рейтинги… Збожеволіли люди. 

Як можна думати про вибори, коли росіяни посилюють повітряні удари, коли ситуація на фронті далека від стабільної, коли в реальному часі відбувається виснажлива гонка технологічних розробок з противником, коли незабаром росіяни з союзниками будуть атакувати одну з країн НАТО? Як за цих та інших схожих обставин можна навіть думати про вибори?

Читайте також: Про що кажуть електоральні рейтинги під час війни

Невже не ясно, що вибори в нинішніх умовах можуть стати останніми для держави України? Ми не позбираємо себе після таких виборів і проклянемо той день, коли почали думати про це. 

Вибори сьогодні — це чудовий подарунок ворогу, яким він скористається повною мірою. 

Думайте не про вибори, а про те, як безпосередньо долучитися до Сил оборони України або щодня допомагати їм. І не сотнею гривень, а в значно більш дієвий спосіб. Зараз для українців стоїть питання між життям і смертю. Хіба немає такого відчуття?!

P.S. Цей допис для обговорення іншої проблеми, а не того, хто конкретно святий, а хто безнадійно грішний. Не існує в природі ні одних, ні інших.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог, офіцер ЗСУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

