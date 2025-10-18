Трамп крутиться між бажанням закінчити чергову для нього війну й отримати купу запропонованих політичних та бізнес-смаколиків від Росії, яка війну завершувати не збирається. А Путіну вдається водити американського президента за ніс і, на жаль, ефективно.

Так, у США є серйозні інструменти впливу, які можуть завдати РФ суттєвої шкоди. Тому в Москві весь час намагаються використати слабкості Трампа, щоб вчергове пропетляти й не дати використати болючі засоби.

Чому українській стороні при цьому не вдається так само ефективно стимулювати сильні сторони Трампа для підняття його рішучості зупинити Росію? Це питання стратегам з ОП і якості підготовки та проведення безпосередніх переговорів. Результат наразі на табло.

А нам, українцям, варто зрозуміти, що солодкі прогнози та очікування не дадуть нічого, окрім розчарування. Навіть якщо Трампу вдасться призупинити війну на поточній лінії зіткнення, це не буде остаточного миру. Лише короткостроковий передих, протягом якого нам треба робити з України військову фортецю. Ворог не заспокоїться поки існує і здатний накопичувати сили — план Трампа, на жаль, не передбачає протидії агресору, якщо його вдасться переконати припинити бойові дії. Тому ми повинні думати про свою безпеку, захист, зброю та армію самі.

Джерело

Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України

