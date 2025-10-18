1. Російські ЗМІ наразі повністю проігнорували заяву Трампа про лінію фронту. Така одностайність можлива лише з прямої вказівки Кремля. Кремль в таких випадках має три тактики: дає своє трактування; дозволяє ЗМІ потопити неприємну йому історію в вільній генерації ідей і домислів ЗМІ, а потім вибирає три-чотири ідеї, які зайшли найбільше, щоб кожен сам собі щось додумував або ж просто включає режим тиші. Станом на зараз (через 12 годин після заяви Трампа) маємо режим тиші.

2. З чим повʼязаний цей режим тиші, поки відповісти складно. Це може означати й підготовку до згоди на цю формулу і, одночасно, підготовку до того, щоб в Будапешті сказати "ні".

3. Розмова Трампа з Зеленським, виглядає, була таким собі ультиматумом з наступними ввідними: я (Трамп) добиваюся зупинки вогню по лінії фронту і погоджуюся на інші побажання Путіна (допущення російських партій до виборів, РПЦ, російська мова, відкликання судових позовів і (часткове) зняття санкцій). Поки неясно, які вимоги поставить Росія щодо скорочення ракетної програми й взагалі нашої армії та ВПК. Ну а далі, якщо є домовленість, то протягом 45 днів відбудуться президентські вибори (можливо, разом з виборами до ВР). Читайте також: Переговори про мир. На що справді потрібно звертати увагу

4. В цьому контексті навіть теоретично не було шансів на те, щоб обговорювати Tomahawk та енергетику. І я повторю те, що казав раніше: на цьому етапі Tomahawk - це гібридна історія, а не воєнна. Путіна лякали: не підеш на угоду, знищимо нафтоперевалку.

5. Ще одне питання, яке поки винесене за дужки — ліцензія на видобуток рідкісноземів на півночі Росії для американських компаній. Трамп після розмови з Путіним заявив, що чекає на економічні проєкти, які стартуватимуть після мирної угоди. Це також буде частиною будапештської угоди (якщо угода буде). І тут у Путіна надскладна ситуація, бо проти цього точно виступатиме Китай.

6. Трамп хоче увійти в переговори з Китаєм "миротворцем" для того, щоб не допустити єдиного фронту Китай — РФ. Але навіть якщо угоди не буде, Росія все одно залишатиметься в позиції, коли треба балансувати між Пекіном та Вашингтоном, а не лягти повністю під Пекін. Чому? Нагадую: про Tomahawk, які легко знову "витягнути" з-під столу.