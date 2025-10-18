Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Зустріч Трампа і Зеленського. Чи можливе закінчення війни?
OPINION

Зустріч Трампа і Зеленського. Чи можливе закінчення війни?

Вадим Денисенко
18 жовтня, 2025 субота
08:05
Погляд

Заява Трампа після переговорів з Зеленським показує, що його ціль — зупинка війни по лінії фронту. Головне питання: що на це скаже Путін

Зміст

1. Російські ЗМІ наразі повністю проігнорували заяву Трампа про лінію фронту. Така одностайність можлива лише з прямої вказівки Кремля. Кремль в таких випадках має три тактики: дає своє трактування; дозволяє ЗМІ потопити неприємну йому історію в вільній генерації ідей і домислів ЗМІ, а потім вибирає три-чотири ідеї, які зайшли найбільше, щоб кожен сам собі щось додумував або ж просто включає режим тиші. Станом на зараз (через 12 годин після заяви Трампа) маємо режим тиші.

2. З чим повʼязаний цей режим тиші, поки відповісти складно. Це може означати й підготовку до згоди на цю формулу і, одночасно, підготовку до того, щоб в Будапешті сказати "ні".

3. Розмова Трампа з Зеленським, виглядає, була таким собі ультиматумом з наступними ввідними: я (Трамп) добиваюся зупинки вогню по лінії фронту і погоджуюся на інші побажання Путіна (допущення російських партій до виборів, РПЦ, російська мова, відкликання судових позовів і (часткове) зняття санкцій). Поки неясно, які вимоги поставить Росія щодо скорочення ракетної програми й взагалі нашої армії та ВПК. Ну а далі, якщо є домовленість, то протягом 45 днів відбудуться президентські вибори (можливо, разом з виборами до ВР). 

Читайте також: Переговори про мир. На що справді потрібно звертати увагу

4. В цьому контексті навіть теоретично не було шансів на те, щоб обговорювати Tomahawk та енергетику. І я повторю те, що казав раніше: на цьому етапі Tomahawk - це гібридна історія, а не воєнна. Путіна лякали: не підеш на угоду, знищимо нафтоперевалку. 

5. Ще одне питання, яке поки винесене за дужки — ліцензія на видобуток рідкісноземів на півночі Росії для американських компаній. Трамп після розмови з Путіним заявив, що чекає на економічні проєкти, які стартуватимуть після мирної угоди. Це також буде частиною будапештської угоди (якщо угода буде). І тут у Путіна надскладна ситуація, бо проти цього точно виступатиме Китай. 

6. Трамп хоче увійти в переговори з Китаєм "миротворцем" для того, щоб не допустити єдиного фронту Китай — РФ. Але навіть якщо угоди не буде, Росія все одно залишатиметься в позиції, коли треба балансувати між Пекіном та Вашингтоном, а не лягти повністю під Пекін. Чому? Нагадую: про Tomahawk, які легко знову "витягнути" з-під столу.

7. Якщо переговори проваляться, Трамп не зможе відійти від українського питання. Логіка виборів в США змусить його бути на нашому боці, як мінімум в продажі зброї. Тому цю страшилку варто відразу відкинути. Хоч її й будуть просувати росіяни та корисні ідіоти.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Росія
Китай
політика
зброя
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
допомога США Україні
зброя для України
Дипломатія
Читайте також:
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Автор Оксана Ліховід
17 жовтня, 2025 п'ятниця
Гарного тут мало, але ми маємо знаходити промінь сонця в усьому цьому мороці: майор Захарків про Костянтинівський напрямок
Кріштіану Роналду
Автор Дмитро Марценишин
17 жовтня, 2025 п'ятниця
Forbes оприлюднив новий рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. Хто лідирує
Інтернаціональний легіон
Автор Марина Клюєва
16 жовтня, 2025 четвер
Іноземні військові - це досить специфічний контингент, але вони дійсно рекси, - заступник командира 1-го інтернаціонального легіону Комарницький
Київ
+8.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.41
    Продаж 49.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
18 жовтня
08:16
Інтерв’ю
Микола Трофименко
"Наше завдання – створити ефективну мережу закладів освіти, а не утримувати будівлі, столи й стільці", – заступник міністра освіти Микола Трофименко
08:09
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 128 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:00
Mango, Ісак Андіч
Сина засновника Mango Ісака Андіча підозрюють у вбивстві власного батька
07:55
Огляд
Не панікуй, спиши слова, будь Дон Кіхотом – 5 книг з корисними лайфхаками
07:45
Огляд
алкоголь
Алкогольна пенсія: близько 2,7 тис. алкозалежних поляків отримують спеціальну допомогу, натомість в Україні через п’янство можуть позбавити лікарняних
07:44
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила танк, дві бронемашини та 1150 військових
07:18
Оновлено
Росія атакує Україну ударними дронами: у Запоріжжі є влучання по закладу освіти
07:16
На фото: принц Ендрю
Британський принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського
06:18
Трамп і Зеленський
Гарантії безпеки, Tomahawk, територіальне питання: результати зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі
2025, п'ятниця
17 жовтня
23:00
Трамп і Зеленський
Зеленський і Трамп провели зустріч у Білому домі
22:55
вибух, ракетна атака
У Башкортостані прогримів вибух на заводі, який працює на армію РФ: є постраждалі
22:00
Ексклюзив
ЗСУ
Екскерівник ЦРУ Данненберг назвав два фактори, які можуть вплинути на успіх Україні у війні
21:35
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і Путін
Я не вірю, що Китай офіційно втрутиться у процес встановлення миру між Росією та Україною, - генерал бундесверу у відставці Вольскі
21:21
Ексклюзив
Для Трампа - комфортно, для Путіна - безпечно: дипломат Шамшур про зустріч у Будапешті
21:20
Трамп і Зеленський
Зеленський запропонував Трампу українські дрони в обмін на "томагавки"
20:08
Ексклюзив
ядерна зброя
Традиційна модель стримування часів XX століття вже не працює, - екскерівник ЦРУ Данненберг
20:04
OPINION
Нова школа — не про оцінки. Як освіта може стати опорою, а не травмою
19:37
Руслан Маліновський, збірна України, Україна
Україна покращила позиції у рейтингу ФІФА
19:26
вибухи вночі
Сили оборони уразили низку важливих обʼєктів росіян у Криму
19:17
Ексклюзив
зеленський трамп
Не думаю, що Трамп буде схиляти до чогось Зеленського, - нардеп Княжицький
19:10
Ексклюзив
Транзитом через "Дружбу" з Орбаном: як Путін може добратися до Трампа у Будапешт. Пояснюємо
18:35
Інтерв’ю
Маргарита Бурковська
Від світла софітів до служби у ЗСУ: як акторка Рита Бурковська знайшла свою роль у 3 армійському корпусі
18:34
Андрій Сибіга
Словаччина надасть Україні пакет енергетичного обладнання на 500 тис. євро
18:17
Ексклюзив
Трамп і Путін
Якщо президент Трамп вирішить надати "томагавки", Путін не піде на ескалацію, - генерал бундесверу у відставці Вольскі
18:01
OPINION
І Трамп, і Путін поки що торгують повітрям
17:42
Ексклюзив
ФСБ
Діяльність російських спецслужб на Заході виявилася малоефективною, - екскерівник ЦРУ Данненберг
17:42
Скотт Бессент
Трамп розраховує, що Японія припинить купувати російські енергоносії, - Бессент
17:35
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Оболонь" перемогла "Полтаву" в УПЛ. Результати й розклад матчів 9-го туру
17:16
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путін змушений йти на конкретні кроки для зустрічі з Трампом у Будапешті, - Портников
16:32
Оновлено
Юлія Свириденко та Роберт Фіцо
Фіцо на зустрічі зі Свириденко підтримав вступ України до ЄС
16:07
Трамп і Путін
Трамп підвищував голос і погрожував піти через "лекцію" Путіна про Рюрика, - FT розповіло нові деталі саміту на Алясці
16:03
OPINION
Трамп і Зеленський: ефект несподіванки зник
15:44
Ексклюзив
Терапевтичний сад, ВДНГ
Відновитися фізично та емоційно: на ВДНГ у Києві відкрили Терапевтичний сад
15:33
Петер Сіярто
Угорщина прийме Путіна попри ордер МКС на арешт: в Орбана зробили заяву
15:28
Ексклюзив
Зеленський Трамп
"Як тільки Путін погодиться на припинення вогню, Трамп почне тиснути на Зеленського": Портников пояснив, що може вимагати президент США
14:52
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:24
збили власний винищувач Су-30
Росіяни збили власний винищувач Су-30СМ над ТОТ Криму
14:07
трамп путін
Орбан запропонував Путіну допомогу з організацією зустрічі з Трампом в Будапешті, в Кремлі підтвердили, що вона може відбутися впродовж двох тижнів
14:05
OPINION
Про що взагалі можна домовлятися з Путіним?
13:23
погода, опади, дощь
Різке похолодання, дощі, а подекуди можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV