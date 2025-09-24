Це ж треба докотитись світові до того, щоб на ювілейній Генасамблеї ООН з уст керівника наймогутнішої держави слухати про "трупи, багато трупів в хащах", "дітей, яких завозили за Байдена в США і ґвалтували", про "мармур в ООН", про поломаний там ліфт і те, які гроші було витрачено на будівлю організації. І що в усіх гріхах світу винен Байден. А європейці — в тому, що розвивали зелену енергетику, бо "нема вже ні глобального потепління, ані глобального похолодання". Ну, і набиті оскомину і перетворені в мантри тези про зупинку семи воєн та про те. що Росія не напала б, якби Трамп був президентом…

