Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Виступ Трампа в ООН: Боже, бережи Америку
OPINION

Виступ Трампа в ООН: Боже, бережи Америку

Віктор Шлінчак
24 вересня, 2025 середа
14:00
Погляд

Виступ Дональда Трампа на Генасамблеї ООН можна заносити в унікальну книгу. І це логічно мала б бути не книга великих промов, а підручник з психіатрії

Зміст

Тепер цілком зрозуміло, як вдається Путіну крутити Трампом, мов циган сонцем. Бо це ж дійсно унікум для клінічних досліджень. 

Це ж треба докотитись світові до того, щоб на ювілейній Генасамблеї ООН з уст керівника наймогутнішої держави слухати про "трупи, багато трупів в хащах", "дітей, яких завозили за Байдена в США і ґвалтували", про "мармур в ООН", про поломаний там ліфт і те, які гроші було витрачено на будівлю організації. І що в усіх гріхах світу винен Байден. А європейці — в тому, що розвивали зелену енергетику, бо "нема вже ні глобального потепління, ані глобального похолодання". Ну, і набиті оскомину і перетворені в мантри тези про зупинку семи воєн та про те. що Росія не напала б, якби Трамп був президентом…

Читайте також: Трамп звинуватив ООН в бездіяльності щодо врегулювання конфліктів і сказав, що сам заслуговує Нобелівську премію миру

Загалом боляче було дивитися на людей в залі. Це ж треба мати терпіння слухати абсолютно маразматичний потік свідомості діда, від рішень якого, на жаль, залежить багато різних геополітичних процесів

І це ж слухали сотні тисяч людей у всьому світі. Включно з тими, хто багато десятиліть думає, як "опустити" Америку — і, впевнений, вони таки щось, на жаль, провернуть. При цьому президенті. Бо виглядає, що оцінки світових загроз ним не можуть бути сприйняті в принципі. 

Що тут сказати? 

Боже, бережи Америку.

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
політика
ООН
Генасамблея ООН
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Пільги для пенсіонерів
Автор Ірена Моляр
22 вересня, 2025 понедiлок
Розенко: Реальний прожитковий мінімум сьогодні має складати 8-10 тис. грн
Прапор США
Автор Катерина Ганжа
17 вересня, 2025 середа
Батько вбитої біженки Ірини Заруцької прибув до США для прощання з донькою, - ДПСУ
Автор Юрій Мартинович
24 вересня, 2025 середа
Світ визнає Палестину: чому вересень цього року може стати точкою неповернення для Ізраїлю. Пояснюємо
Київ
+13.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.15
    Купівля 41.15
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 48.48
    Продаж 49.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
24 вересня
15:05
заморозки
Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах цієї ночі ймовірні заморозки
14:48
Володимир Зеленський
Зеленський назвав умовами проведення виборів в Україні припинення вогню та гарантії безпеки
14:00
Джиммі Кіммел
Джиммі Кіммел після повернення на ТБ звинуватив Трампа у спекуляціях на вбивстві Чарлі Кірка
13:55
Дмитро Пєсков
У Кремлі відповіли на твердження Трампа про здатність України відвоювати території
13:10
Безпілотники СБУ вдарили по НПЗ
Безпілотники СБУ вдруге за тиждень вдарили по НПЗ в Башкортостані за 1400 км від України, — ЗМІ
12:50
на фото Ольга Стефанішина
Україна знайшла формат спілкування зі США, який сприятиме результату, - Стефанішина про зустріч Зеленського й Трампа у Нью-Йорку
12:49
Олександр Зінченко (на передньому плані), "Ноттінгем Форест"
Ліга Європи: результати та розклад матчів 1-го туру
12:33
Ексклюзив
санкції проти Росії
Попри гучні заяви, Захід досі не готовий до повної економічної ізоляції Росії, - експерт Кузан
12:17
Волинські сапери розміновують Донеччину
У Дії запустили онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності
12:15
Петер Сіярто
Угорщина не відмовиться купувати російську нафту, навіть якщо про це попросить Трамп, - Сіярто
12:03
OPINION
Путін не хоче померти швидко у ядерній пожежі
11:41
Зеленський
"Показав, що хоче підтримувати нас до кінця": Зеленський відреагував на пост Трампа про здатність України повернути свої території
11:39
Ексклюзив
Ірина Геращенко
ВР має негайно розглянути постанову про заборону транспортування російської нафти через територію України, - нардепка Геращенко
11:28
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зросло, через обстріл РФ є знеструмлення в одній з областей: стан енергосистеми 24 вересня
11:18
Огляд
міжнародний огляд
Трамп заявляє, що Україна може виграти війну, але світ більше не може розраховувати на сильне лідерство США. Акценти світових ЗМІ 24 вересня
11:11
Аналітика
президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Як нова Атлантична хартія між США та Британією вплине на світ та Україну
11:00
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 24 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:47
ЗСУ, ППО
ППО вночі знешкодила 126 зі 152 російських безпілотників
10:41
Ексклюзив
НАТО
"Це ж вже абсурд": експерт-міжнародник Романюк розповів, за яких умов НАТО може збивати російські літаки
10:27
Оновлено
За добу на фронті сталося 172 бої, українські захисники зупинили 64 атаки на Покровському напрямку
10:10
Ексклюзив
дрон ЗСУ
Ворог не заволодів жодним районом Купʼянська, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
10:08
Валерій Залужний
Майже 80% втрат серед особового складу й техніки спричинені ударними дронами, - Залужний
10:01
OPINION
Допис Трампа: нічого нового, що могло б вплинути на завершення війни
09:48
Валерій Залужний
"Ціна таких дій мені невідома, але вона була надто високою": Залужний вперше прокоментував Курську операцію
09:34
Ексклюзив
Ердоган
“Ердоган змушений дивитися правді в очі": експерт-міжнародник Ференс про підтримку України
09:27
школа їдальня
ЄС виділить близько €200 млн на шкільні обіди для дітей в Україні, - фон дер Ляєн
08:52
Капітолій (Вашингтон)
Біля Капітолію невідома група встановила статую Трампа й Епштейна
08:39
Ексклюзив
БПЛА, шахед, дрон
Ворог змінює тактику обстрілів України, - речник УДУ Братчук
08:20
Марко Рубіо
Трамп має варіанти додаткових економічних санкцій проти РФ і його терпіння не безмежне, - Рубіо
08:00
OPINION
Трамп вважає, що Україна поверне свої території
07:52
Втрати РФ
За добу війни в Україні РФ втратила 970 військових, 43 артсистеми й 2 танки
07:43
Огляд
Операція Вогняний смерч
"Пекельна осінь" у Києві, або як зруйнували Хрещатик за кілька днів у 1941 році
07:31
Оновлено
ППО
Росія вночі атакувала Україну ударними БПЛА: у Харкові пролунали 17 вибухів, у Запоріжжі пошкоджені будинки
07:27
Аналітика
Світ визнає Палестину: чому вересень цього року може стати точкою неповернення для Ізраїлю. Пояснюємо
07:26
У прифронтових громадах Запоріжжя збудують 100 км антидронових тунелів до кінця року
07:03
Ліндсі Грем
Заява Трампа, що Україна може повернути свої території, змінює правила гри, - сенатор Грем
06:41
Молдова ЕС
"Чергова провокація Кремля": у РФ заявляють про "плани окупації Молдови" Європою, - ЦПД
06:11
Володимир Зеленський
Путінська Росія без Китаю – ніщо, – Зеленський на засіданні Радбезу ООН
05:41
Зеленський та очільниця сесії Генасамблеї ООН Бербок обговорили проєкт резолюції щодо ситуації з правами людини на ТОТ
00:03
Володимир Зеленський
РФ затягує війну в Україні, користуючись правом вето в Радбезі ООН і купуючи вплив, - Зеленський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV