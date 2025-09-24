Виступ Трампа в ООН: Боже, бережи Америку
Виступ Дональда Трампа на Генасамблеї ООН можна заносити в унікальну книгу. І це логічно мала б бути не книга великих промов, а підручник з психіатрії
Тепер цілком зрозуміло, як вдається Путіну крутити Трампом, мов циган сонцем. Бо це ж дійсно унікум для клінічних досліджень.
Це ж треба докотитись світові до того, щоб на ювілейній Генасамблеї ООН з уст керівника наймогутнішої держави слухати про "трупи, багато трупів в хащах", "дітей, яких завозили за Байдена в США і ґвалтували", про "мармур в ООН", про поломаний там ліфт і те, які гроші було витрачено на будівлю організації. І що в усіх гріхах світу винен Байден. А європейці — в тому, що розвивали зелену енергетику, бо "нема вже ні глобального потепління, ані глобального похолодання". Ну, і набиті оскомину і перетворені в мантри тези про зупинку семи воєн та про те. що Росія не напала б, якби Трамп був президентом…
Читайте також: Трамп звинуватив ООН в бездіяльності щодо врегулювання конфліктів і сказав, що сам заслуговує Нобелівську премію миру
Загалом боляче було дивитися на людей в залі. Це ж треба мати терпіння слухати абсолютно маразматичний потік свідомості діда, від рішень якого, на жаль, залежить багато різних геополітичних процесів.
І це ж слухали сотні тисяч людей у всьому світі. Включно з тими, хто багато десятиліть думає, як "опустити" Америку — і, впевнений, вони таки щось, на жаль, провернуть. При цьому президенті. Бо виглядає, що оцінки світових загроз ним не можуть бути сприйняті в принципі.
Що тут сказати?
Боже, бережи Америку.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.15 Купівля 41.15Продаж 41.62
- EUR Купівля 48.48Продаж 49.13
- Актуальне
- Важливе