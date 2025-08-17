Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Війна не нескінченна, але її сценарій пишеться в Україні
OPINION

Війна не нескінченна, але її сценарій пишеться в Україні

Ольга Айвазовська
17 серпня, 2025 неділя
12:04
Погляд

Мої поради, про які ви не просили. Але коли мова про перемовини, свідками зовнішніх подій яких ми стали позавчора, то варто раціонально себе налаштовувати

Зміст

Путін та Трамп не можуть ні про що домовитись, бо ключовим учасником перемовин щодо України має бути Україна. Перепрошую, але це така дика банальність, що і повторювати соромно, втім, якщо лідери живуть у світі впливів, то не порахували основного: або вони рахуються з Україною та її інтересом існувати, або не можуть з нею, або ж за неї домовитись, вчинити самогубство та з власної волі бути окупованою, знищено, зґвалтованою і роздертою. 

Які б бізнесові інтереси не лежали на столі, на їх шляху — ми. В парламентських реаліях це була б золота акція впливу, а в цьому питанні — основна передумова мінімального прогресу.

Усі ці зливи у медіа щодо змісту вже погоджених домовленостей, залаштункового життя лідерів — елемент боротьби, а не правдиві дані. Це так працює, що ти ще сидиш в закритій кімнаті, як це було у Мінську, а всіма російськими ЗМІ вже несеться якась дика дурня, яка не має жодного відношення до реальності, наші медіа її підхоплюють і так брехня та маніпуляції починають жити своїм життям. Чекайте заяви офіційних сторін, речників та перших осіб. В нашому випадку, то не про росіян, бо вони маніпулюють безбожно, але середньо зважена публічна позиція європейців та американців дасть вам картинку подій, яка є значно ближчою до правди.

Читайте також: Порожні результати зустрічі на Алясці

Після особистої зустрічі між Трампом та Путіним вже стандартною мовою дипломатії стало очікування прогресу, вживання різних феєричних епітетів про успішний успіх, але це як про "інфоциган", яким потрібно продати нуль та далі володіти вашою увагою. Тому ці епітети також ні про що, на фоні короткої пресконференції, нуля документів хоча б у вигляді меморандумів про наміри, скасованого спільному обіду між главами держав та не тривалій розмові, заради якої треба було аж так напружувати державну охорону, підіймати в небо борти тощо.

Коли читаю про Путіна, який виграв, то теж дещо дивно. Він вже мав досить багато особистих розмов з Трампом телефоном, а запроваджувати нові санкції останній і так не дуже хотів, судячи з усього. Це просто візуальна фіксація стану справ, тому посипати голову піском теж не варто за фактом зустрічі. Вона не перша і може й не остання. 

Нам неприємно, боляче, до блювотного рефлексу складно спостерігати за червоною доріжкою, але це тригер не лише для нас, а і для європейців, які саме зараз виконують роль стримування та опонування найгіршим сценаріям. 

Ця битва не програна нами, але США підважили свою роль і мають стимулювати Європу диверсифікувати безпеку швидше, що і так потрібно робити.

Найкраща формула індивідуальної ефективності — робити свою роботу добре на своєму рівні й бути чесними. Війна Росії проти нас у 21 сторіччі вже переживає четвертого президента США, з яких один має другу з перервою каденцію. Війна не нескінченна, але її сценарій пишеться в Україні. Ми маємо працювати над своїми помилками та успіхами, що є гарантією безпеки та не дарувати ворогу жодних шансів самим себе знищити.

Джерело

Про авторку. Ольга Айвазовська, українська громадська діячка, голова правління Громадської  мережі ОПОРА

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
бізнес
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
Читайте також:
реакція соцмереж на червону доріжку перед путіним
Автор Марія Науменко
16 серпня, 2025 субота
Американські солдати у формі стелили доріжку перед Путіним: реакція соцмереж
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
Автор Ксенія Золотова
12 серпня, 2025 вiвторок
Гендиректор Rheinmetall заявив, що будівництво заводу боєприпасів в Україні затримується через бюрократію
зерно, зернова угода
Автор Юлія Юліна
15 серпня, 2025 п'ятниця
"Зерновий поїзд вирушив новим маршрутом": УЗ вперше доставила збіжжя з Молдови до порту Чорноморськ
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
17 серпня
12:53
Трамп і Путін
Fox News: Трамп підтримує ідею Путіна обміняти увесь Донбас на зупинику бойових дій "в інших місцях"
12:19
Ексклюзив
У кризових, непевних часах треба досягати цілей, а планування не допомагає, - психотерапевт Кечур
12:03
Генштаб ЗСУ: Сили оборони мають успіхи на кількох напрямках, зачищено низку населених пунктів
11:55
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Окупанти переодягаються в цивільне, щоб потрапити в тил наших позицій, - капітан НГУ Назаренко
11:55
Окупанти
Бійці ГУР знищили у Мелітополі склад з боєприпасами та окупантів, яких перекидали на Запорізький напрямок
11:44
Дениса Прокопенка Редіса нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня
10:57
Зеленський
Зеленський запровадив нові санкції проти розробників дронів РФ з використанням ШІ
10:48
Франція
"Безпеку забезпечить сильна армія": Франція відкинула вимогу Росії щодо демілітаризації України
10:33
Александер Стубб і Володимир Зеленський
Politico: разом із Зеленським на переговори з Трампом 18 серпня може поїхати президент Фінляндії Стубб
10:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп дає Лукашенку можливості для маневру, - Портников
10:06
OPINION
Курс географії від Сил оборони
09:43
ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знешкодили 40 ворожих дронів
09:38
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган вважає, що тристоронні переговори із Зеленським допоможуть припинити війну
08:57
"Гальмує підготовку нових атак": партизани вдарили по логістиці РФ на Луганщині
08:35
Оновлено
За добу на фронті відбулося 148 боїв: ворог найактивніший на Покровському і Лиманському напрямках
08:30
Ексклюзив
Віталій Портников
Якби Трамп і Путін домовились по війні, то був би і спільний обід, і пресконференція була б довшою, - Портников
08:11
Кястутіс Будріс
"Це пріоритет": МЗС Литви закликало до посилення тиску на РФ і затвердження 19-го пакету санкцій
08:02
OPINION
Трамп спробував...
07:41
Інфографіка
втрати окупантів
Засіб ППО, 4 танки і 900 військових: що втратила армія РФ за добу на фронті
07:26
Залізнична станція у Воронезькій області
У РФ заявили про збиття майже 50 дронів: під атакою опинилася залізниця у Воронезькій області
07:13
Огляд
дрон Besomar
Сезон полювання за російськими БпЛА оголошується відкритим: в Україні презентували новий дрон із дробовиком від Besomar
05:48
Готель Captain Cook (Анкорідж, Аляска), де Трамп мав обідати з Путіним
Організатори обіду Трампа з Путіним після того, як його скасували, лишили у принтері секретну програму урочистості: що в ній цікавого
00:40
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу погоджується на перемир'я з ХАМАСом тільки за умов одночасного звільнення усіх заручників
00:25
"Час настав". Оприлюднено лист Меланії Трамп до Путіна, в якому вона просить забезпечити дітям мирне майбутнє
2025, субота
16 серпня
23:56
Зеленський
РФ досі не визначила, коли припинить вбивства, - Зеленський
23:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Якщо Путін про щось домовився з Трампом, він буде утримуватися від далекобійних ударів, - Портников
23:03
Оновлено
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 16 серпня: напрямки руху
22:58
пожежа
У Сімферопольському районі Криму зайнялася пожежа площею 200 гектарів
22:50
росія - китай
Путін бачить Китай гарантом безпеки України, Трамп проти військ НАТО на території України, - Axios
22:28
Ексклюзив
Віталій Портников
У РФ можливостей ліквідувати українську державність в мирний час на 50% більше, чим у воєнний, - Портников
22:20
Володимир Путін
Російська мова, російська церква: які вимоги щодо них Путін назвав Трампу
22:00
ЗСУ
На Північно-Слобожанському напрямку ЗСУ просунулись на 1-2,5 кілометри, - Генштаб
21:55
Зеленський, Путін, Трамп
Трамп кличе Зеленського на тристоронню зустріч з Путіним вже наступної п'ятниці, 22 серпня, - Axios
21:51
Економіка рф
Фондовий ринок Росії обвалився на 2,5% після зустрічі Трампа й Путіна на Алясці
21:36
пастор Марк Бернс
Пастор Марк Бернс: Америка повинна стати на бік правди та бути з Україною
21:07
Арешт
Військовий за гроші вивозив мобілізованих із навчального центру на Чернігівщині: причетних викрито
20:58
Віктор Ющенко в інтерв'ю Радіо Свобода (серпень 2025 року)
Ющенко: на площах Києва мають бути пам'ятники українським князям, гетьманам, композиторам, поетам
20:44
OPINION
Переговори на Алясці закінчилися провалом для США. Але не для України та Європи
20:35
На Житомирщині під час сварки чоловік жбурнув гранату в бік дружини: вона в реанімації
20:05
OPINION
Процес остаточного краху Росії запустили зарозумілість і догматизм Путіна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV