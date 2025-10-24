Війна не закінчиться, поки Трамп буде президентом
Політична інтуїція мені підказує що наступна зустріч Трампа з Путіним усе одно відбудеться, в Будапешті чи поза ним
Путін розуміє і відчуває, що вона потрібна Дональду Фредовичу (так його називають в російських спецслужбах) набагато більше, ніж йому, тому й торгується, ухиляється, викручується, просто тягне час. Це помітно і без інтуїції...
Однак, навіщо ця зустріч Трампу?
Він доволі примітивна особистість, йому хочеться лестощів. Трамп хоче почути наживо, а не лише телефоном, як Путін його хвалитиме за 8 чи 9 воєн, які він начебто зупинив. Ще й на брифінг вийде з цим повідомленням.
Лестощі — це найкоротший і найдешевший шлях до серця Трампа. Є ще підкуп, та він дорожчий...
Але для Трампа не всі лестощі та визнання його геніальності мають однакову вагу, все залежить від символічної ваги самого суб'єкта. Трамп сприймає Путіна як рівновеликого партнера і навіть дивиться на нього знизу вгору. Йдеться про психологічний погляд, а не фізичний зріст.
Путін для Трампа бажаний партнер, це очевидно. Роздратування його незговірливістю швидко минає, долається одним телефоном дзвінком із Кремля. Це зацикленість, запрограмованість, рефлексивний контроль...
Війна не закінчиться поки Трамп буде президентом.
Путін не відмовиться від спокуси зруйнувати США руками корисного ідіота.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
