Путін розуміє і відчуває, що вона потрібна Дональду Фредовичу (так його називають в російських спецслужбах) набагато більше, ніж йому, тому й торгується, ухиляється, викручується, просто тягне час. Це помітно і без інтуїції...

Однак, навіщо ця зустріч Трампу?

Він доволі примітивна особистість, йому хочеться лестощів. Трамп хоче почути наживо, а не лише телефоном, як Путін його хвалитиме за 8 чи 9 воєн, які він начебто зупинив. Ще й на брифінг вийде з цим повідомленням.

Лестощі — це найкоротший і найдешевший шлях до серця Трампа. Є ще підкуп, та він дорожчий...

Але для Трампа не всі лестощі та визнання його геніальності мають однакову вагу, все залежить від символічної ваги самого суб'єкта. Трамп сприймає Путіна як рівновеликого партнера і навіть дивиться на нього знизу вгору. Йдеться про психологічний погляд, а не фізичний зріст.

Путін для Трампа бажаний партнер, це очевидно. Роздратування його незговірливістю швидко минає, долається одним телефоном дзвінком із Кремля. Це зацикленість, запрограмованість, рефлексивний контроль...