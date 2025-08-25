Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Вийти з ідеального шторму
OPINION

Вийти з ідеального шторму

Ростислав Павленко
25 серпня, 2025 понедiлок
14:01
Погляд

Міцність системи визначається її найслабшим елементом

Зміст

"Де тонко, там і рветься".

"Лихо одне не ходить...".

... Усі ці прислів'я добре ілюструють ситуацію "ідеального шторму", в якому опинилась Україна. При тому опинилась не раптово.

Бо прориви росіян на фронті — похідна від проблем із мобілізацією і забезпеченням.

Чергова зміна настрою адміністрації США — наслідок відсутності системної комунікації (навіть уже після викрутасів а-ля Вітхофф, на переговори знову послали Єрмака).

Ситуацію з "переведенням економіки на воєнні рейки" надто добре ілюструють скарги "Райнметал": завод у Німеччині скоро почне випускати снаряди, а подібний в Україні не можуть завершити через "бюрократичні процедури"...

Це все накопичувалось давно. Діагнозів, як і пропозицій щодо виправлення, не бракує. 

Однак влада продовжує впевнено і непохитно вести корабель старим курсом — у серце шторму, під хвилі, на рифи.

Зате зручно, звично, і на всіх командних місцях - "100% свої" люди. Які не здадуть — ну, може, хіба що зганьблять, коли чергового з них зловлять на корупційній оборудці. Але скандал завжди ж можна зам'яти...

А він хвиль і рифів урятує фарт. Завжди ж рятував. Ніколи ж не було так, щоб якось та не вийшло.  

Читайте також: Сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри

... З підручників історії знаємо, що дуже подібні настрої якраз охоплювали українську верхівку напередодні катастрофи. Коли після низки неймовірних подарунків долі та порятунків у останній момент таки приходив хутровий звір...

Вихід зі шторму на горизонті є — але щоб його дістатися, треба змінити курс. 

Для початку — взятись за розум. Серйозно і чесно поговорити, і з суспільством, і з політичними силами. Перейти, як у лютому 2022, до коаліції єдності — але цього разу, щоб розумники з Банкової не відкотили досягнень — створити і уряд порятунку. Щоб разом побачити вихід і рухатись до нього.

Перекрити всі корупційні схеми та державне мародерство. 

Припинити всі нецільові витрати. Всі ресурси для фронту, для ЗСУ; дати гроші від ПДФО безпосередньо бригадам. 

На цій основі – забезпечити війська усім необхідним, будувати лінії фортифікації та покращити підготовку військовослужбовців, а також нормальну кампанію мобілізації, із роз'ясненням і інформаційним супроводом.

Перевести економіку на військові рейки: прибрати перепони для реалізації воєнних замовлень, забезпечити швидке впровадження нових технологій і масштабування ефективних рішень.

Забезпечити умови для повноцінної фінансової підтримки з боку партнерів: провести перезавантаження ДБР, повернути конкурси в прокуратурі, завершити судову реформу, викорінивши з судів "портновщину".

Повернути державні механізми, якими забезпечується довіра ефективність управління: децентралізацію, реформу держслужби, декларування всіх чиновників і радників, прозорі держзакупівлі, корпоративне управління...

Про це не раз говорено. І не раз ще буде сказано — поки не почне робитися під тиском "ідеального шторму".

Але поки у владі стараються пропетляти самі, марнуючи життя, час і землі українців.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
Росія
Верховна Рада
Кабмін
політика
зброя
Президент України
корупція в Україні
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
Ізраїль вдарив по столиці Ємену, місту Caна (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Ізраїль вдарив по президентському палацу, сховищу палива та електростанціях у столиці Ємену
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
Вадим Пристайко
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Ексголова МЗС Пристайко про передачу РФ усього Донбасу: "Україні доведеться це проковтнути, а потім ми побачимо"
Київ
+19.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.14
    Купівля 41.14
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 48.04
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
25 серпня
15:31
дрон "Веспа-15"
Військові обміняли е-бали на 22 тис. дронів вартістю понад 1 млрд грн
15:27
Кіт Келлог
Келлог заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України є дуже складною
15:01
Росія намагається зірвати підготовку до зими, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі України, — Зеленський
14:20
Ексклюзив
Євген Нищук
"Момент тяглості правильних традицій": Нищук про протести під театром Франка
14:09
Огляд
Найвідоміший американський маестро з українським корінням: 107 років тому народився Леонард Бернстайн
13:57
Оновлено
прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Премʼєр Норвегії запропонує парламенту виділити $8,5 млрд на допомогу Україні у 2026 році
13:35
На війні з Росією загинув італійський доброволець, який вважався зниклим безвісти
13:25
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: П'ята стаття НАТО ще слабша, ніж Будапештський меморандум
13:09
Валерій Залужний
Венс дзвонив Залужному після сварки Трампа й Зеленського у Білому домі, - The Guardian
12:49
Навроцький наклав вето на закон про допомогу українським біженцям у Польщі, які не працюють
12:27
мобілізація
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що дозволить чоловікам до 24 років виїжджати за кордон
12:26
Відключення електроенергії
Споживання електроенергії зменшилось через похолодання: ситуація в енергосистемі 25 серпня
12:20
Ексклюзив
ЗСУ
Досвід, який ми можемо масштабувати, не має жодна армія у світі, - офіцер ЗСУ Матяш
12:02
OPINION
Ім'я проблеми — Китай
12:01
погода, опади, дощь
"Найхолодніший день у найближчій перспективі": синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 26 серпня
11:45
Ексклюзив
Євген Нищук
"Ментально успадкована радянська ситуація": Нищук про домагання в театрах та творчих ВНЗ
11:34
Ексклюзив
Сергій Таран
Політолог Таран назвав умови, за яких може настати пауза у війні в Україні
11:28
Помічник режисера "Емілі в Парижі" помер під час зйомок 5-го сезону
11:25
Ексклюзив
Немає натяку, що вибух у Москві пов’язаний із діями українських спецслужб, – експерт про інцидент біля будівлі ФСБ
11:20
ракета Р-360 комплексу Нептун
Літає на 1000 км: у Defense Express розповіли про українську далекобійну ракету "Довгий Нептун"
11:17
На Черкащині помер чоловік, вистрибнувши на ходу з авто ТЦК, що їхало до навчального центру
11:16
Ексклюзив
Patriot
Це дуже великий крок вперед, - Лакійчук про продаж США Україні ракет SМ-6
11:11
Аналітика
ЄС ППО
Чи є гарантії безпеки України поза НАТО? Ч.2
11:05
ЗСУ
Сили оборони звільнили Новомихайлівку на Донеччині, - DeepState
10:38
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати матчів і розклад трансляцій 1/32 фіналу
10:29
Готувала удари РФ по ТЦК: в Чернігові затримали агентку ФСБ
10:18
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 25 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:02
OPINION
Про зневагу до військових у тилу
10:00
Ексклюзив
Нам не треба забувати - це наша війна, не Америки, - офіцер ЗСУ Матяш
09:50
Огляд
світ, міжнародний огляд
Залужний вичікує у Лондоні, а союз РФ, Китаю та Індії не триватиме довго. Акценти світових ЗМІ 25 серпня
09:42
Ларс Клінгбайль
"Україна може й надалі покладатися на Німеччину": до Києва прибув міністр фінансів та віцеканцлер ФРН Ларс Клінгбайль
09:30
Ексклюзив
Волинська трагедія, Польща
Неможливо будувати майбутнє на трагедії, - історик Алфьоров про україно-польські відносини
09:21
Ексклюзив
Юрій Федоренко
Росіяни мали принципову задачу взяти Куп'янськ до Дня Незалежності України, але не вдалося, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
09:19
На Київщині 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку з батькової рушниці
08:43
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними дронами в ніч на 25 серпня: частину Сумщини знеструмлено
08:30
Ексклюзив
Євген Нищук
Я повертаю певний борг перед постатями, які важливі для нашого театру, - Нищук
08:23
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 76 зі 104 ворожих безпілотників
08:14
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулось 159 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:04
Зірка серіалу "Клан Сопрано" Джеррі Адлер помер у віці 96 років
08:03
OPINION
Бажання Трампа "вийти з України" зумовлене майбутньою Стратегією національної оборони
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV