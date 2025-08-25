Вийти з ідеального шторму
Міцність системи визначається її найслабшим елементом
"Де тонко, там і рветься".
"Лихо одне не ходить...".
... Усі ці прислів'я добре ілюструють ситуацію "ідеального шторму", в якому опинилась Україна. При тому опинилась не раптово.
Бо прориви росіян на фронті — похідна від проблем із мобілізацією і забезпеченням.
Чергова зміна настрою адміністрації США — наслідок відсутності системної комунікації (навіть уже після викрутасів а-ля Вітхофф, на переговори знову послали Єрмака).
Ситуацію з "переведенням економіки на воєнні рейки" надто добре ілюструють скарги "Райнметал": завод у Німеччині скоро почне випускати снаряди, а подібний в Україні не можуть завершити через "бюрократичні процедури"...
Це все накопичувалось давно. Діагнозів, як і пропозицій щодо виправлення, не бракує.
Однак влада продовжує впевнено і непохитно вести корабель старим курсом — у серце шторму, під хвилі, на рифи.
Зате зручно, звично, і на всіх командних місцях - "100% свої" люди. Які не здадуть — ну, може, хіба що зганьблять, коли чергового з них зловлять на корупційній оборудці. Але скандал завжди ж можна зам'яти...
А він хвиль і рифів урятує фарт. Завжди ж рятував. Ніколи ж не було так, щоб якось та не вийшло.
Читайте також: Сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри
... З підручників історії знаємо, що дуже подібні настрої якраз охоплювали українську верхівку напередодні катастрофи. Коли після низки неймовірних подарунків долі та порятунків у останній момент таки приходив хутровий звір...
Вихід зі шторму на горизонті є — але щоб його дістатися, треба змінити курс.
Для початку — взятись за розум. Серйозно і чесно поговорити, і з суспільством, і з політичними силами. Перейти, як у лютому 2022, до коаліції єдності — але цього разу, щоб розумники з Банкової не відкотили досягнень — створити і уряд порятунку. Щоб разом побачити вихід і рухатись до нього.
Перекрити всі корупційні схеми та державне мародерство.
Припинити всі нецільові витрати. Всі ресурси для фронту, для ЗСУ; дати гроші від ПДФО безпосередньо бригадам.
На цій основі – забезпечити війська усім необхідним, будувати лінії фортифікації та покращити підготовку військовослужбовців, а також нормальну кампанію мобілізації, із роз'ясненням і інформаційним супроводом.
Перевести економіку на військові рейки: прибрати перепони для реалізації воєнних замовлень, забезпечити швидке впровадження нових технологій і масштабування ефективних рішень.
Забезпечити умови для повноцінної фінансової підтримки з боку партнерів: провести перезавантаження ДБР, повернути конкурси в прокуратурі, завершити судову реформу, викорінивши з судів "портновщину".
Повернути державні механізми, якими забезпечується довіра ефективність управління: децентралізацію, реформу держслужби, декларування всіх чиновників і радників, прозорі держзакупівлі, корпоративне управління...
Про це не раз говорено. І не раз ще буде сказано — поки не почне робитися під тиском "ідеального шторму".
Але поки у владі стараються пропетляти самі, марнуючи життя, час і землі українців.
Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
