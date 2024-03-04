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OPINION

Влада провалила будівництво оборонних споруд

Юрій Бутусов
4 березня, 2024 понедiлок
14:03
Погляд Юрій Бутусов

Критичні втрати наших військ на фронті та захоплення нашої землі росіянами значною мірою відбуваються через відсутність будівництва ліній оборони

1 грудня 2023 року Верховний головнокомандувач В. Зеленський наказав почати будівництво оборонних споруд на фронті. Але крім промови влада досі нічого не зробила для справи. На цей час на більшій частині обʼєктів, які були намічені для будівництва, навіть не розпочато інженерних робіт, а там, де розпочали, є тільки початковий рівень. Не завершено жодного обʼєкта. Темпи просто мізерні.

У той час як верховний головнокомандувач Зеленський та його підлеглі міністри та генерали розповідають, що треба берегти життя солдатів, насправді не робиться пріоритетне та найважливіше для збереження життя воїнів — оборонні споруди.

Уся наша оборона — це те, що встигла викопати піхота своїми лопатами, і якісь деревця, які піхота сама собі зробила для перекриття в сусідній посадці. Тому втрати у нас шалені від гранат з дронів та гранатометів, від мінометів. Тому так швидко ворог нас вибиває вогнем, вбиває, бере у полон тих, хто вижив.

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Так, заміна Залужного на Сирського у побудові ліній оборони нічого не змінила та змінити не може — як я і писав, виділення матеріалів для будівництва, мобілізація будівельних організацій з технікою та персоналом — все це не питання військових. Армія не має такої кількості інженерних підрозділів, щоб проводити масштабні будівельні роботи на фронті бойових дій. Міністр оборони Умєров, як завжди, займається якимись очевидними речами і боїться порушувати питання будівництва, бо знає, що якщо питати про гроші, то можна вступити в конфлікт з Офісом. Тому всі у владі вдають, що обороні споруди - це не їх відповідальність.

У той час як Росія з жовтня 2022 року вздовж усієї лінії фронту будує якісні оборонні споруди, Україна, захищаючись від ворога, який набагато переважає в кількості людей та озброєння, не будує лінії оборони взагалі.

Це один з реальних злочинів "слуг народу", дуже багато наших людей щодня гинуть через бездіяльність влади, яка любить піаритись на війні й не здатна виконувати ні вимоги війни, ні навіть власні накази.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
Юрій Бутусов
Війна з Росією
ЗСУ загиблі
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