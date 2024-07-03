Зеленський робить заяву за заявою про ймовірний формат мирного треку та кінець війни.

Весь політичний клас України заметушився напівтаємними зустрічами та ресторанними перемовинами. Пішов пошук стратегічних концептів різних політичних сил щодо фіналізації війни.

Поки владі на користь той факт, що мало хто на себе готовий взяти публічну відповідальність за позицію "війни до переможного кінця", адже суспільство не те що втомлене, воно в шоковому анабіозі.

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Зараз ключова увага буде зосереджена до медійних військових кіл та їх бенефіціарів. Їх жорстка критика влади здатна створити проблеми у рефлексивній кампанії "за мир".

Банкова буде робити ставку на цивільне ядро, яке треба активувати в напрямку підтримки мирного треку. Тим, хто почне експлуатувати тезу про зраду і владу на вила, можна буде закинути "так а чому ти не в ЗСУ, чому не воюєш, а посилаєш інших?"

Що буде далі? Фантазія може розігратись, панове. Далі буде важко.

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Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України

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