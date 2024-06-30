До відбудови треба дожити
Може, буду не в тренді, але ми продовжуємо наступати на одні й ті ж граблі
Конференції та численні розмови про відбудову нагадують проєкт "Великого будівництва"-2020-2021 рр. Коли замість воєнної інфраструктури будували дороги, частина яких була потім знищена. Те саме і зараз: замість розв'язання питання номер один — спрямувати всю наявну енергію, ресурси та можливості на підготовку ударів по ворогу — будування уявних повітряних замків. Доведено попередніми конференціями.
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До відбудови треба дожити. Щоб дожити, треба виграти. Щоб виграти - треба розуміти і чітко розставляти пріоритети.
І перестати запрягати коня позаду воза.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства Главком
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