Погоджуюся, проти нас воює сильний, жорстокий, безпринципний ворог. Нелюди, окупанти, терористи, покидьки — російська армія заслуговує сотні найдошкульніших синонімів. Як на мене, Нацрада перестаралась у своїй емпатії. Безумовно, словник війни потребує виваженості, але критикувати розмовні "русня" і образні "орки"- явний перебір.

Й паралельно з тим, як Нацрада рекомендує утримуватися від грубощів проти окупанта, слуга народу Марʼяна знову атакує військове керівництво країни, Головнокомандувача і його команду.

Місяць тому слуги притягли в залу ВР бойових комбригів і примусили їх бути декораціями для голосування закону про мобілізацію. Непопулярний законопроєкт доповідав якраз генерал Содоль, командувач Обʼєднаних сил ЗСУ взяв на себе цю невдячну роль. Хоч за Конституцією мобілізація — це відповідальність Верховного Головнокомандувача, але військові й тут взяли удар на себе.

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Сьогодні слуга, яка й досі є заступницею голови комітету нацбезпеки, знову атакує вже нове військове керівництво. А те, що постанову про її звільнення з заступниці не виносять в залу, говорить лише про високий дах на Банковій.

То ж торпеда вилетіла не сама. Це знову сценарій. Треба ж знайти винних в незадоволенні суспільства провальною мобілізацією і важкою ситуацією на фронті. Не питати ж в політичного керівництва про дрони, фортифікації й інші провалені владою речі? Тому знову запускають торпеду, а та вже звично накидає на військових.

Припиніть дискредитувати військове керівництво, слуги! Особливо дико це виглядає в контексті старту кампанії мобілізації, уточнення і збору даних військовозобовʼязаних. Не можете допомогти військовим, то хоч не заважайте.

Джерело

Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

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