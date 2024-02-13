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OPINION

Контрреволюція по-українськи

Ірина Геращенко
13 лютого, 2024 вiвторок
12:04
Погляд Ірина Геращенко

Проти Порошенка й досі відкрито 100 кримінальних справ за наклепами Портнова — Деркача — Кузьміна — Шуфрича. В тому числі за літній контрнаступ 2014-го

У лютому 2014-го Янукович залишив країні казну, в якій було 108 тисяч гривень. На всю країну. Ви тільки вдумайтеся! 108 тисяч гривень, 13,5 тисячі доларів за тодішнім курсом.

В Армії не було нічого: форми, захисної амуніції, зброї, пального. Я й досі вважаю, що тоді нам дивом вдалося зберегти країну. Не просто зберегти, а відродити Армію і звільнити 2/3 окупованого росіянами Донбасу. Маріуполь, Бахмут, Авдіївку, Словʼянськ, Сіверськодонецьк, Лисичанськ, Краматорськ.

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Що відбувається зараз? Проти Порошенка і досі відкрито 100 кримінальних справ за наклепами Портнова — Деркача — Кузьміна — Шуфрича. В тому числі за літній контрнаступ 2014-го.

Турчинова і Таню Чорновол тягають на допити.

Червінський, той самий, який вивіз з окупованих територій Цемаха, в тюрмі без зміни запобіжного заходу.

Генералів Марченка і Павловського кілька місяців тримали в СІЗО.

Тепер Пашинському вручили підозру за експропріацію пального Курченка на потреби ЗСУ, якраз напередодні річниці Революції Гідності.

Судовий збір Курченко хоч із Москви передасть? Чи Курченко "гуляє" за українські бюджетні?

Р.S. Тетяна Чорновол розповідала, що їй до підпалу офісу ПР ще шиють евакуацію "Стугни" зі складів взимку 2022-го. Тієї самої легендарної "Стугни", чиє виробництво з 2019 року припинили і якою Таня потім знищувала російські танки. Владо, можете на інших достойників теж відкрити провадження в цій справі, бо вони були "в темі", коли треба було рятувати Київ. ДБР і Ко в цей час із Києва втекли.

Джерело

Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Сергій Пашинський
політика
Петро Порошенко
Тетяна Чорновіл
Війна з Росією
Революція Гідності
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