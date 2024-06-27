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OPINION

Вони навіть не соромляться, розумієте?..

Зоя Казанжи
27 червня, 2024 четвер
18:00
Погляд Зоя Казанжи

Кожен Божий день новинна стрічка приносить: загинув, вбитий, помер від ран… І немає кінця-краю втратам і болю*

Зміст

Матері хоронять єдиних своїх синів, молоді вдови обіймають хрести на цвинтарях, діти стоять біля портретів своїх, навіки втрачених батьків.

А цим часом заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький скакає на тенісному корті разом зі своєю дівчиною, у якої раптом, от прямо нізвідки, взялися елітний котедж та дорогий порше.

Ну не скоти, скажіть? Я тут бачила, як писали, захищаючи Найєма, що оці писаки (ми, тобто) вже дістали, бо через таких писак (як ми, значить) люди не хочуть йти на державну службу!

Серйозно, бл*д?! Саме "писаки" винні, так? Не ті, хто знахабнів і краде мільйонами, а ті, хто про це пише?! Ніхто не хоче йти на держслужбу, бо треба все життя звітувати? Серйозно? Тому всі позвільнялись, щоб не звітувати й тепер суцільні прогалини та кадровий голод? Кількість автівок – від ОДА і до ОП, — не лише не зменшується, а от прямо навпаки. Всі ці добре вгодовані кабани сидять у своїх кондиціонованих кабінетах і вершать долі людей, на яких їм плювати.

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Це добре, що про таких лише пишуть. Бо ще трохи, і будуть їх витягувати з дорогих автівок і просто п*здити там, де зловлять.

Про Вербицького, який перед цим працював у нас, в Одесі. Він розлучений. У нього є дівчина. Журналіст "Схем" встановили, що Христина Ільницька перебуває у стосунках з Вербицьким.

Сам Вербицький у Генпрокуратурі відповідає за питання, пов’язані з протидією економічним злочинам, ухиленням від сплати податків, а також із захистом інвестицій.

От цей "захисник інвестицій" оселився в елітному котеджі – містечко "Коник" в Києві. Будинок придбав його племінник за довіреністю й оформили на Христину Ільницьку. "Схемам" вдалося отримати договір купівлі-продажу цього будинку, в якому вказано, що Ільницька заплатила за нього набагато менше – близько 2 мільйонів гривень, це 1,9 мільйона за будинок і 200 тисяч за землю. Тобто загалом – у 24 рази менше від ринкової вартості.

А знаєте в чому прикол? В тому, що раніше ДБР відкрило кримінальне провадження щодо компанії-забудовника котеджного містечка "Коник", в якому процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора, де заступником голови є Вербицький. За останній час у цій справі не було проведено жодних слідчих дій, а арешти на майно забудовника були зняті.

Декількома місяцями раніше Ільницька придбала автомобіль Porsche Macan T 2023 року випуску вартістю 100 тисяч доларів (близько 4 мільйонів гривень). І придбала прямо напередодні свого дня народження.

Всі ці дорогі покупки були зроблені у 2023-24 роках. Коли люди по копійці збирали на дрони, турнікети, автомобілі…

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Скажете, а що тут такого, може, ця Христина добре заробляє?

Ні, не заробляє — власний сукупний дохід Христини Ільницької, прозвітований перед державою за останнє десятиліття, склав трохи більш як 360 тисяч гривень. За останні три роки вона взагалі нічого не заробила.

Та немає коли заробляти – салони краси, тенісні корти, на яких вона танцює і викладає свої танці разом з Вербицьким у соцмережі.

Вони навіть не соромляться, розумієте?! А що такого? Нехай там чернь гине, поки ми п’ємо лавандовий раф і стрибаємо, щоб бути в хорошій фізичній формі й далі керувати – десятиліттями. Бо ж не буде кому, всіх повбиває війна. А ці гниди виживуть.

І ще цікаве. Ця багата пара дізналась, що Схеми готують матеріал. Бо ж журналісти, як і має бути за стандартами, звернулись до "героїні" з питаннями. Так от, напередодні виходу матеріалу "Схеми" з’ясували, що Ільницька 29 травня подарувала будинок своїй матері. І у той же день зареєструвалася як фізична особа-підприємець з основним видом діяльності – надання в оренду водних транспортних засобів.

І ще ця пара надала відповіді, що вони практично мало одне з одним знайомі. І що Вербицький кілька разів сідав за кермо порше просто так, "випадково". А гроші Ільницька має "від колишніх чоловіків та неназваного хлопця, з яким вони займались яхтовим бізнесом, і який при розірванні стосунків нібито залишив їй низку активів".

Журналісти все перевірили – жодний чоловік нічого їй не залишав. В матеріалі є доказові подробиці про це.

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
корупція в Україні
Війна з Росією
Офіс генпрокурора
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