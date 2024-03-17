Компетентний комбриг організовує ураження противника внаслідок управління підрозділами та взаємодії між батареями, дронами, піхотою, бронетехнікою, зв'язком та визначає пріоритетність цілей та доцільність витрати боєкомплекту. Оцінка його результатів — кількість відео ураження усіма підрозділами його бригади.

Некомпетентний комбриг дивиться стріми, бачить ціль, і сам бере управління ураженням, каже куди летіти дронам, як мають стріляти артилерія та міномети, сам корегує, в ефірі у такого комбрига ор, мат, він створює у підлеглих психоз, бо хоче усе і зараз.

Але точні влучання потребують ретельного планування. Такі комбриги думають, що війна йде завдяки їм, вони усюди бачать тільки себе, і підлеглі для них це недосконалі інструменти. Коли такі комбриги постійно граються у війнушки, часу на те, щоб керувати тактичними діями, планувати, слухати людей, у таких комбригів нема. І самим чомусь навчатись часу теж нема.

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Це мені спало на думку на прикладі однієї бригади на важливому напрямку, де нещодавно поміняли цілком компетентного комбрига і тепер новий комбриг там стріляє по стрімах сам. Вбачаю в цьому відсутність у військово-політичного керівництва чітких критеріїв оцінки компетентності командирів з'єднань.

У нас багато командирів, які зосереджені на досягненні основного результату — максимізації втрат противника і мінімізації власних втрат. Саме такі гідні просування, а іншим треба змінюватись, або їх мають змінювати.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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