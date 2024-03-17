Як оцінити компетентність комбрига?
Оцінка його результатів — кількість відео ураження усіма підрозділами його бригади
Компетентний комбриг організовує ураження противника внаслідок управління підрозділами та взаємодії між батареями, дронами, піхотою, бронетехнікою, зв'язком та визначає пріоритетність цілей та доцільність витрати боєкомплекту. Оцінка його результатів — кількість відео ураження усіма підрозділами його бригади.
Некомпетентний комбриг дивиться стріми, бачить ціль, і сам бере управління ураженням, каже куди летіти дронам, як мають стріляти артилерія та міномети, сам корегує, в ефірі у такого комбрига ор, мат, він створює у підлеглих психоз, бо хоче усе і зараз.
Але точні влучання потребують ретельного планування. Такі комбриги думають, що війна йде завдяки їм, вони усюди бачать тільки себе, і підлеглі для них це недосконалі інструменти. Коли такі комбриги постійно граються у війнушки, часу на те, щоб керувати тактичними діями, планувати, слухати людей, у таких комбригів нема. І самим чомусь навчатись часу теж нема.
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Це мені спало на думку на прикладі однієї бригади на важливому напрямку, де нещодавно поміняли цілком компетентного комбрига і тепер новий комбриг там стріляє по стрімах сам. Вбачаю в цьому відсутність у військово-політичного керівництва чітких критеріїв оцінки компетентності командирів з'єднань.
У нас багато командирів, які зосереджені на досягненні основного результату — максимізації втрат противника і мінімізації власних втрат. Саме такі гідні просування, а іншим треба змінюватись, або їх мають змінювати.
Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.
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