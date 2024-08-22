Навіть попри те, що цей Закон половинчастий і проблемний для реалізації. Але це вже хоч щось. І важливо, що парламентом нарешті зроблено перший крок.

Але мене більше непокоїть інше.

Як переконати українців не ходити у храми, які звʼязані пуповиною з Москвою? Так, у 2024 році, на третьому році повномасштабної агресії Москви.

Тільки не кажіть, що треба їх штрафувати чи звільняти з роботи або навчання. З багатьох причин це не спрацює. Ба більше, може бути каталізатором реальної можливості відмотати усе назад.

Читайте також: Церква війни поза законом. Колонка Віталія Портникова

Може, одним із варіантів є направлення атома, наприклад, "Єдиного телемарафону", у корисне річище? Наприклад, чому б не зробити цикл телепередач з істориками-релігієзнавцями?

Другим кроком могло б бути доведення до відома суспільства мотивів тих публічних людей, які раніше ходили до Онуфрія, а тепер порвали з ним. Йдеться не лише про політиків, а про впізнаваних митців, спортсменів, людей науки та бізнесу.

В будь-якому разі, під час війни потрібен розумний підхід, який не дозволить агресорові відкрити внутрішній релігійний фронт в Україні. Підхід, який дасть результат і не запустить у дію внутрішні та зовнішні ризики для нашої держави.

Джерело

Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.