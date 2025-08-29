Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Як розблокувати Херсон?
OPINION

Як розблокувати Херсон?

Ігор Луценко
29 серпня, 2025 п'ятниця
12:00
Погляд

Днями у потік новин протиснулася інформація про те, що українська влада визнала дорогу М-14 Херсон-Миколаїв непроїзною, перекритою дронами росіян

Зміст

Таким чином, основна транспортна артерія, якою живився цей обласний центр, нині не працює. Херсон офіційно у дроновому напівоточенні.

У цьому всьому мене, звісно, дивує запізнілість такої заяви.

Вона сталася після того, як ввечері було уражено автівку з прокурорами, а вранці – машину з медиками. Але ці інциденти – далеко не перші, котрі сталися на цій трасі, росіяни до неї долітали й раніше. 

Щобільше: те, що росіяни перекриють цю трасу, було зрозуміло та очевидно. Просто з поганими новинами для начальства і для населення у нас традиція затягувати – що призводить до того, що справи робляться поганими настільки, що вже не можна замовчувати. Але хто відповість за жертви? 

Траса пролягає приблизно за 20 км від передових позицій московитів. ФПВ-дрони, що українські, що російські, у необхідних модифікаціях зараз дістають і на 30, і на більше кілометрів. Єдина альтернативна дорога з забезпечення Херсона – котра йде через Музиківку на північ – вона лише на 8 км далі за тою трасою, котру вже перекрили московські БПЛА. Висновки нескладно зробити самостійно, наслідки прогнозувати – теж.

***

Чому я пишу це зараз? Тому що я сподіваюся, що на болючому і великому прикладі заблокованого (частково) Херсона влада і суспільство зрозуміє характер небезпеки, котра невідворотно насувається на усі прифронтові міста, навіть якщо вони відносно далеко від безпосередньо лінії бойового зіткнення. 

Читайте також: Дефіцит дронів: формуймо центр рішень для порятунку України

Ця небезпека формулюється так: дороги на десятки кілометрів вглибину або уже є, або скоро будуть непроїзними. 

Це вже так само є на невеликих містах Донбасу. Сіверськ, Покровськ і Костянтинівка давно вже, Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ – на черзі. Подальші знаки питання слід ставити коло Сум і Харкова. І не тільки, і не тільки…

Технологія дронів-камікадзе ще дуже далека від вичерпання, технічний прогрес продовжується, ємність акумуляторів, економність та автономність дронів поки що стабільно підвищуються. Тактичний радіус їх зростає. 

Тому, приміром, скоро ми вже будемо перекривати сухопутний коридор на Крим. Вже зараз там успішно працюють мої друзі, котрі поки що беруть найжирніші цілі – вантажні поїзди, а далі у них їх довгі "руки" дійдуть і до автосполучення. На жаль, росіяни теж не сильно відстають, як ми бачимо по Херсону.

***

Що я пропоную?

Як мінімум, проблема комплексна і варта окремого засідання РНБО з президентом на чолі. Я б навіть можу накидати порядок денний.

По-перше, я б розібрався, чому найпередовіші технологічні рішення, котрі зараз є в Україні, на Херсоні розгорнуті так, як вони там розгорнуті. Чи сприяють цим передовим підрозділам у всьому, у чому треба і можна сприяти? 

Та й взагалі слід оцінити потугу, котра виділена в оборону Херсона від дронів. Нехай президент дізнається: який це відсоток солдатів від того гарнізону, котрий прикриває Херсон? Який відсоток фінансування вони отримують і звідки? На що скаржаться?

Буде багато цікавого.

По-друге, я б запитав у військових, котрі мають компетенцію у сфері дронів, як взагалі нам слід організовувати оборону прифронтових міст. Хто має очолювати протидію основному засобу ураженню противника – дронам? Не хочу ображати інші роди військ, але це мають бути саме війська БПЛА, котрі володіють найкращими компетенціями у цій сфері, й котрі власне зараз і мають очолювати ділянки фронту. 

Читайте також: Що треба порадити президенту, щоб у нас почали з’являтися засоби проти "шахедів"

Щоб не ними командували малокомпетентні офіцери, а навпаки. Це ж не складно. Рівень розуміння сфери БПЛА можна вияснити, провівши 5 хвилин співбесіди з відповідними військовими посадовцями. 

Нарешті, третє.

Слід терміново розробляти технологічні рішення. Щоб прифронтові міста вижили, нам необхідно виробити нові засоби й вже на базі їх формувати тактику дій військових.

На жаль, на прикладі резонансної теми шахедів ми не бачимо системної роботи чиновників. Не видно, що вони засвоїли "шахедний" урок, коли ми надто пізно почали шукати протидію цим засобам, і досі так і не сформували здатність держави завчасно реагувати на аналогічні проблеми. 

З шахедами зараз бореться громадська ініціатива, коаліція низових ініціатив від військових, волонтерів та виробників, котра ініціює зміни в "верхніх" органах управління. З дорогами в тилу, видається, нам світить така сама доля. 

Треба усвідомити – війну дронів виграє той, у кого кращий проти них захист. Тож слід зараз здіймати якомога більше шуму, щоб змусити чиновників зрозуміти цю істину і діяти, вже зараз.

Джерело

Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
РНБО
військові
Херсон
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
27 серпня, 2025 середа
Зірка "Гри престолів" Софі Тернер закликала дітей-акторів з "Гаррі Поттера" уникати соцмереж і жити вдома
Путін та Кім Чен Ин
Автор Дар'я Куркіна
28 серпня, 2025 четвер
Путін, Кім Чен Ин і Лукашенко братимуть участь у військовому параді в Китаї
Автор Дар'я Куркіна
28 серпня, 2025 четвер
"Запхайте в дупу ваші санкції": Роберт "Мадяр" Бровді відреагував на заборону вʼїзду в Угорщину
Київ
+28.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 47.87
    Продаж 48.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
29 серпня
14:13
ЗСУ вночі 29 серпня уразили обʼєкт у Брянській області, що забезпечує окупантів пальним
14:03
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:00
OPINION
Що можуть зробити західні партнери для завершення війни
13:46
спека
Останні дні літа в Україні будуть спекотними: Наталка Діденко розповіла, коли стане прохолодніше
13:23
ЗСУ загиблі
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 221 українського митця та 108 медійників
12:45
сили ППО
Фіксуємо нові накази на переведення фахівців ППО у піхоту, - Стерненко
12:29
Донецька область
Російські війська просунулися поблизу трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
12:04
на фото Верховна Рада України
Кияни найкраще оцінюють діяльність у ВР фракцій "ЄС" і "Голосу", - опитування
12:01
Рубль подешевшав
Економіка РФ фактично зупинилася, Кремль вимушено забиратиме ресурси у цивільних секторів, - ЦПД
11:53
Ексклюзив
Микола Княжицький
Нардеп Княжицький назвав запізнілим, але правильним рішення визнати УПЦ МП афілійованою з РПЦ
11:49
У Києві сталася ДТП, в якій загинув правоохоронець: за розслідування взялися в ДБР
11:39
Нафтогаз
Нафтогазу завдано збитків на понад 26 млн грн: одного з ексдиректорів підозрюють у зловживанні владою
11:39
Велика Британія заборонила ізраїльським чиновникам відвідувати Лондонський ярмарок зброї
11:29
Енергетика
Через підвищення температури повітря споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання: ситуація в енергосистемі 29 серпня
11:19
Ексклюзив
Люди вийшли на протест через відкриття Нацмеморіалу у Мархалівці. Активісти кажуть, що затримали близько десятка людей
11:16
Шпигувала за Силами оборони на Донеччині: затримано агентку спецслужб РФ
10:57
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 29 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:35
На Київщині викрили схеми розкрадань бюджетних коштів на понад 468 млн грн: 42 депутати та чиновники отримали підозри
10:34
Атака РФ 28 серпня: у Києві завершились рятувальні роботи, 23 людей загинули, доля 8 невідома
10:33
PR
Роль сучасних іграшок у розвитку дітей
10:13
Ексклюзив
Донеччина
"Це троянський кінь": Снєгирьов про ідею 40-кілометрової буферної зони в Україні
10:07
PR
штори на кухню
Штори на кухню – стильний та функціональний аксесуар
10:06
Огляд
міжнародний огляд
Поки Європа пропонує створити буферну зону між Україною і Росією, останні влучають по її офісах під час обстрілів Києва. Акценти світових ЗМІ 29 серпня
10:05
OPINION
Польська ненависть до українців скеровує їх на шлях Орбана?
09:52
Ford, форд
Ford відкличе майже 500 тис. автомобілів у США через витік гальмівної рідини
09:06
Ексклюзив
Карта бойових дій за 12-19 липня
Ми створили killzone, у яку не може заїхати ні легкова техніка, ні броньована: командир Рисак про напрямок Липців на Харківщині
08:56
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Дніпровщині є загиблі й поранені
08:52
видобуток нафти, нафта
У Reuters дізнались, у якому стані нафтовий термінал Усть-Луга після атаки українських дронів
08:45
ЗСУ
Ситуація на фронті: протягом доби відбулося 191 боєзіткнення, росіяни здійснили понад 5 тис. обстрілів
08:25
Анонс
ФК "Карпати"
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру
08:21
ППО
Вночі ППО знешкодила 46 з 68 ворожих безпілотників
08:06
втрати окупантів
Європейські лідери розглядають можливість створення 40 км буферної зони між українськими та російськими позиціями, - Politico
08:03
Ексклюзив
У ВМС повідомили про ще одного загиблого внаслідок удару РФ по кораблю "Сімферополь"
08:01
OPINION
Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?
07:55
Партизани "Атеш" провели диверсію на залізничній гілці у Костромі, від якої залежить логістика окупантів
07:28
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила на фронті засіб ППО, 4 танки та 850 військових
07:11
вибух, ракетна атака
Росіяни вдарили по Малокатеринівці на Запоріжжі: постраждала дитина
06:35
Кремль затвердив перелік "патріотичних" пісень про війну для виховання дітей у школах і садочках
06:22
міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
МЗС Туреччини: Москва вже не вимагає контролю над усіма окупованими областями, але хоче отримати Донеччину
06:08
"Це не що інше, як ганьба": МЗС України та Мінкульт засудили присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV