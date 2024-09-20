Це США. Не Саудівська Аравія. Не Росія. А саме США.

І мирний план Трампа каже, що він знизить ціну на нафту до 40 доларів. Ключове питання — а бл*ха як? Видобуток нафти в США і зараз на піку. За всю історію. Тобто не можна сказати, що кляті соціалістичні демократи стримують видобуток, а от прийде Трамп і все полетить. Бо воно і так летить.

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Не кажучи вже про те, що всі ті американські нафтовики не будуть дуже щасливі від ціни по 40. А вони ж традиційно голосували за республіканців....

Чи може нафта бути по 40? Так, якщо у світі почнеться глобальна рецесія. Чи може її організувати президент США? Ну, теоретично може. Але такий план навряд чи комусь сподобається...

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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