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OPINION

У питаннях війни з Росією команда Трампа демонструє політичне божевілля

Віталій Портников
13 вересня, 2024 п'ятниця
08:09
Погляд

Кандидат від республіканців на посаду віцепрезидента США Джеймс Девід Венс пояснив, як Трамп і його команда бачать можливості закінчення війни, яку Володимир Путін розпочав проти України

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На відміну від самого Дональда Трампа, який ніколи не конкретизував своїх поглядів на те, як реально можна закінчити війну, і лише підкреслює, що здатний закінчити її за 24 години та має примусити Путіна і Зеленського до перемовин, Джеймс Девід Венс був достатньо конкретним. І ця конкретика знову демонструє, що ніякого навіть "зеленого поняття" про те, що відбувається між Росією та Україною, у команди Трампа просто немає, а є ілюзії, які не витримують першої зустрічі із реальністю. 

По-перше, Венс виходить з того, що і в Росії, і в Україні, і в Європі, і у Сполучених Штатах бажають, щоб ця війна закінчилася. Ніде правди діти, він правий, коли говорить про те, що на Заході хотіли б закінчення війни, яка є серйозною проблемою для економіки західних країн і створює відчуття небезпеки у зв'язку з продовженням найбільшого конфлікту у Європі з часів Другої світової війни. Джеймс Девід Венс правий, коли говорить, що в Україні хотіли б закінчити війну. Хто б не хотів закінчити війну в Україні, яка кожен день піддається бомбардуванням з боку агресивного сусіда і території якої окуповані цією ж агресивною сусідньою країною. Але чому Джеймс Девід Венс вирішив, що закінчення війни бажає Росія, я, чесно кажучи, не розумію.

Ми протягом цих двох з половиною років неодноразово переконувалися, що президент Росії Володимир Путін, навпаки, бажає продовження цієї війни, яка дозволяє йому знищувати Україну, дестабілізувати ситуацію на Заході, посилювати власний тоталітарний режим, і все це без серйозних ризиків для власного правління. Так що вважати, що у Росії так вже й бажають закінчені війни – це перша помилка Дональда Трампа та його ймовірного віцепрезидента в разі, якщо Трампу вдасться виграти президентські перегони у Сполучених Штатах. 

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Тепер про умови війни. Джеймс Девід Венс вважає, що США вдасться добитися від Російської Федерації та України припинення вогню на тій лінії зіткнення, на якій перебувають російські та українські війська. Я можу собі уявити, що Штати епохи Трампа можуть вимагати цього від України, але я не дуже розумію, яким чином Дональд Трамп збирається переконувати Володимира Путіна закінчити війну на лінії зіткнення в разі, якщо російським військам вдасться просуватися далі по українській території.

Я хоча б нагадаю, що однією з умов Путіна для початку мирних перемовин з Україною є виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, тобто тих їхніх частин, які сьогодні контролюються легітимною українською владою. Це, погодьтеся, зовсім не припинення вогню на лінії зіткнення.

Венс йде далі й підкреслює, що Сполучені Штати мають гарантувати, що Україна не стане членом НАТО. За великим рахунком, це виконання того ультиматуму, який Росія поставила НАТО і, зокрема, Сполученим Штатам ще взимку 2022 року перед своїм нападом на Україну.

За великим рахунком, це не тільки приниження України, якій фактично диктують, до яких союзів їй вступати або не вступати, це очевидне приниження самих Сполучених Штатів, які погоджуються, що не вони, а інша країна, яка не є членом НАТО, буде в такому разі вирішувати, яким країнам вступати до НАТО, а яким не вступати.

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Разом із цим, Венс погоджується із путінською версією того, що немовби причиною війни Росії проти України було бажання України вступити до НАТО. Хоча варто нагадати, що анексія Криму відбувалася саме тоді, коли Україна була офіційно позаблоковою державою. Так що, здається, зовсім не у НАТО причина, однак представник команди Трампа вперто намагається цього не помічати. 

Але далі є ще одна нелогічність. Венс вважає, що США мають озброїти Україну так, щоб Росія надалі не могла наступати на сусідню країну і намагатися окупувати ще якусь частину її території.

І тут виникає питання: а Росії це навіщо? Чому Росія має погоджуватися із тим, що Україна не вступить до НАТО, так ніби це є загрозою її безпеки, і разом із цим погоджуватися із тим, що на її кордонах буде озброєна Сполученими Штатами та іншими західними країнами держава, яка буде за своїм воєнним потенціалом змагатися із самою Російською Федерацією. Якщо вступ до НАТО – це небезпека до Російської Федерації, чому безпечною вважається озброєна Сполученими Штатами до зубів Україна? На це запитання, мені здається, ані у Дональда Трампа, ані у Джеймса Девіда Венса немає реальної відповіді, тому що це суперечить логіці. Або Росія не побоїться вступу України до НАТО, або вона погоджується із тим, що Україна може вступати до будь-яких оборонних союзів.Але погодитися із миром на умовах озброєної України, й разом із цим наполягати, щоб Україна не була членом НАТО, це не відповідає російським інтересам, адже Росія весь час наполягала на тому, що мир може бути виключений із роззброєною Україною. 

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Про те, що Україну мають відновити саме європейські держави й на них відповідальність в цьому, я навіть не буду коментувати. Тому що не Німеччина і не інші європейські держави знищували українську інфраструктуру — це робила Російська Федерація. І саме російські активи мали б, з погляду того ж Джеймса Девіда Венса, стати засадами того, щоб Україну вдалося відновити в разі, якщо на цих трампівських умовах вдалося б закінчити російсько-українську війну.

Але в будь-якому разі ми прекрасно розуміємо, що це ніякий не рецепт закінчення війни. Я назвав би це звичайнісіньким політичним божевіллям, яке демонструє і невігластво Джеймса Девіда Венса, і невігластво команди Трампа, і те, що сам колишній американський президент просто не уявляє собі світу, у якому знаходиться. І, за великим рахунком, цей повний сюрреалізм і був, я б сказав, фірмовою, стильовою, ознакою правління Дональда Трампа в той час, коли він був президентом США. І я абсолютно впевнений, що якщо він переможе на виборах США, цей сюрреалізм продовжиться аж до Третьої світової війни. Тому що таке повне нерозуміння реальності призводить до фатальних помилок. Тим більше коли світ знаходиться зараз в епосі гострої конфронтації між демократіями та диктатурами.

Але в цьому божевіллі є ще один досить важливий момент, який, на перший погляд, важко помітити: план Джеймса Девіда Венса, який ми можемо назвати справжнім планом Дональда Трампа, абсолютно відповідає тим пропозиціям, які були висунуті головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, коли він говорив про врегулювання ситуації в російсько-українському конфлікті, як це називають у Китаї.

Зупинка вогню на лінії зіткнення, відсутність якихось серйозних гарантій безпеки для України і нейтральний статус, розуміння безпекової стурбованості Російської Федерації — все це китайський порядок денний. 

І залишається тільки запитати: а чому ця команда, яка вважає головною загрозою для США саме Китайську Народну Республіку, так вперто і відверто пропонує американцям погодитися із китайським рецептом закінчення агресивної війни Володимира Путіна проти нашої держави? Це риторичне питання, однак відповідь на нього ми дізнаємося тільки в разі, якщо американський виборець поверне Дональда Трампа до Білого дому. Сюрпризи будуть неймовірні.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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Китай
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
Віталій Портников
переговори з РФ
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