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OPINION

Інформаційна атака Кремля: війна в Україні та вибори у США

Микола Княжицький
11 вересня, 2024 середа
23:17
Погляд

Україна повинна більш системно протидіяти російським інформаційним атакам, які ослаблюють нашу державу і роблять вразливим суспільство. В той час як світ ухвалює кардинальні рішення проти інформаційної агресії Москви, наша держава не має пасти задніх

Зміст

Понад 70% українців вважають поширення російської дезінформації та пропаганди в соцмережах серйозною проблемою для країни. 

Це дані найсвіжішого опитування КМІС. І це те, про що я вже кажу кілька років: Україна повинна більш системно протидіяти російським інформаційним атакам, які ослаблюють нашу державу, роблять вразливим суспільство та поширюють капітулянтські настрої.

Проблема не нова, вона загальносвітова, бо щупальці російської агентури - спецоперації її розвідки - поширені в Європі та США. І демократичний світ починає ухвалювати кардинальні та системні рішення для протидії російській інформаційній агресії. Наша держава не має пасти задніх.  

Виборча кампанія в США, "рука"  Москви і Україна

Вчорашні дебати Гарріс і Трампа розпочали головний етап виборчої кампанії в США, результат якої так важливий для України. 

Основне ми почули: теперішня віце-президентка і кандидатка від демократів чітко заявила про необхідність нашої перемоги.

Колишній президент і кандидат від республіканців Трамп двічі не хотів казати, чи хоче він перемоги України. Натомість розказував про "завершення війни впродовж 24 годин" і Третю світову війну. Тобто повторив ключову страшилку Кремля, розповсюдженням якої займається російська агентура в усьому світі

Минулого тижня американські спецслужби висунули звинувачення двом громадянам Російської Федерації та вилучили понад 30 інтернет-доменів, пов’язаних з кампанією впливу на вибори у США. Ніби нічого незвичайного - це ж не перша спроба росіян втрутитися в американські вибори. Пам’ятаємо, як Москва організувала кібератаки в штабі Хілларі Клінтон у 2016 році, підробляла документи. 

Але за цим повідомленням стоїть розкриття цілої мережі, яка мала не просто змінити результат виборів у США, а й вплинути на настрої американців та європейців щодо війни в Україні. 

В нинішній кампанії, як пише Washington Post з посиланням на свої джерела в ЦРУ,  Москва використовує "справжні американські голоси" на основних платформах соціальних мереж, щоб "відмити" пропаганду та суперечливі наративи, спрямовані на те, щоб схилити американську аудиторію.

Обгрунтовуючи звинувачення двом громадянам Російської Федерації, ФБР подало до суду об’ємне досьє, на 277 сторінок, в якому детально описано методи російської психологічної війни. 

У звіті ФБР йдеться, що координатором російської пропаганди на Заході є “Агентство соціального дизайну”, яке діє за наказом заступника голови Адміністрації президента Путіна Сергія Кірієнка. Їхня ціль – не лише США, а й Франція та Німеччина. Зокрема, в російських документах, які ФБР долучила до справи, йдеться що Німеччина більш вразлива до пропаганди ніж Франція.  “По-перше, нам потрібно дискредитувати США, Велику Британію та НАТО, а по-друге переконати німців виступити проти неефективної політики санкцій". 

Інструментом дестабілізації ситуації у Франції та Німеччині “Агентство соціального дизайну” визначає: поширення неправдивих наративів; фальшиві відео, документи та записи телефонних розмов; коментарі в соціальних мережах; фейкові та справжні цитати інфлюенсерів.

Телеграм як інструмент російських спецслужб

А  тепер задумаймося: чого з переліченого немає в українському сегменті соціальних мереж і, зокрема, Телеграму? Абсолютно все є і в нас.

І чи існує хоча б одна причина, чому Росія, яка витрачає шалені гроші на просування своїх наративів на Заході, не мала б робити цього в Україні? 

Саме від стійкості українського суспільства найперше залежить, чи будуть нас підтримувати далі. 

Наразі ж, попри емоційні гойдалки, які підсилювали російські ІПСО, ми демонструємо непохитність. Українці не готові до капітуляції. Але щоб наш суспільний імунітет був більш захищений, нам потрібно навести лад з російською платформою “Телеграм”, як це і передбачає поданий мною законопроєкт. 

Його потрібно негайно ухвалити, як це зробили із законом про заборону діяльності московської церкви в Україні.

До того ж  згідно з останніми розслідуваннями, серед інвесторів цієї платформи - “гаманець” Віктора Януковича, Сергій Курченко, який після втечі свого сюзерена поїхав за ним до Москви. Російська влада ще у 2014 році призначила його куратором сірих і чорних схем, згідно з якими окупанти грабували Донбас.

Розслідувачі встановили, що серед компаній, які купували у Курченка вугілля та метал на ринках Євросоюзу, були нідерландські Stiron B.V. та ME Property Invest, пов’язані між собою. У 2018 році компанія Stiron вклала близько 10 мільйонів доларів в toncoin - це криптовалюта Телеграм, яку в тому ж 2018 році заснував Дуров. 

Приблизно стільки ж, по 10 мільйонів доларів, вкладали інші структури, що як і Курченко, наближені до Кремля - компанії Романа Абрамовича, ексміністра Міхаїла Абизова, олігарха Саіда Гуцерієв. 

Така дивна скоординованість прокремлівських олігархів в підтримці збиткового Телеграму абсолютно зрозуміла, якщо мова йде не про бізнес, а про політику. 

Телеграм - це ресурс пропаганди, інструмент російських спецслужб, зброя війни проти України. 

Дуже добре, що це розуміють і українці, половина з яких вже вимагають обмеження діяльності та контролю над цією платформою. Я буду і надалі розповідати про небезпеку Телеграм, щоб тих, хто усвідомлює цю небезпеку, стало ще більше. Разом можемо змусити владу нарешті почати діяти. 

Певні позитивні зрушення вже маємо. Парламентський комітет з питань культури та інформаційної політики нарешті розглянув мій законопроєкт, який мав би нарешті поставити Телеграм під контроль української держави. Колеги погодилися з моїми ідеями та вже на кінець вересня ми підготуємо спільний документ та винесемо його на розгляд.

Поки демократичний світ оголошує війну російській пропаганді та її головному інструменту - Телеграму, Україна щодня платить страшний рахунок і не може бути осторонь.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Війна з Росією
вибори у США
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