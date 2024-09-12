Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Вірити не можна ані Камалі, ані Трампу. Треба діяти прагматично
OPINION

Вірити не можна ані Камалі, ані Трампу. Треба діяти прагматично

Тарас Загородній
12 вересня, 2024 четвер
14:01
Погляд Тарас Загородній

Американські політики – майстри пафосних слів як за здоров'я, так і за упокій. Тому мене цікавить в першу чергу, яким чином вони виконуватимуть зобов'язання та які їхні дії

Зміст

І нас повинно найменше за все турбувати, тому що все, що вони говорять, вони говорять для американської аудиторії й для американського виборця.

Мене смішать люди, які активно топлять за Гарріс або за Трампа, при цьому забуваючи, що вони не є виборцями Трампа та Гарріс і що їм, в принципі, байдуже, що тут хтось за них топить в Україні.

Ми повинні бути абсолютно прагматичні, розуміти, що багато слів не означає дій. Назавжди запам'ятаю ту історію, коли щойно українці почали бити по НПЗ, нам одразу почали розповідати, що це, виявляється, цивільна інфраструктура.

Читайте також: Інформаційна атака Кремля: війна в Україні та вибори в США

Коли немає вигоди, американцям, в принципі, плювати на те, що відбувається в той чи іншій частині півкулі, і вони починають діяти з міркувань вигоди. Так і ми повинні діяти, а не слухати якісь дебати, які не мають до нас ніякого стосунку.

Вірити нікому не можна, ані Камалі, ані Трампу. Вірити можна тільки в українську армію та в український народ.

І треба діяти абсолютно прагматично, холодно і виходити в першу чергу в контакти зі спонсорами цих політиків, ставати частиною насамперед ВПК США. Для цього ми, українці, не повинні сидіти та займатися ментальним онанізмом, читаючи, слухаючи ці дебати.

Читайте також: Що я думаю про дебати Гарріс і Трампа в США

І вимагати від уряду, щоб нарешті забезпечив секретність підприємств ВПК, щоб американські корпорації могли зайти сюди. Забезпечувати експорт підприємствам ВПК українським, для того щоб вони могли заробляти більше грошей і виготовляти більше зброї. Чим більше буде у нас ракет, чим більше буде у нас власної зброї, тим більше з нами рахуватимуться, тим більше будуть турбуватися про наше існування. Тим більше якщо Україна чітко і ясно заявить, що нафтопровід, по якому американські корпорації качають казахську нафту в Новоросійську, буде під нашим захистом - оце насправді справа. І нам байдуже буде, хто там буде президентом. Те саме стосується й інших американських активів, які розташовані на території Росії.

І тоді буде все гаразд, і не треба цю шмарклю розводити й займатися тим, чим ми не повинні займатися. Стаємо сильнішими - і тоді байдуже, хто там буде президент, що він говорить. Тим більше вони можуть говорити все що завгодно.

Джерело

Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
вибори
вибори президента
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
допомога Україні
Читайте також:
Рада безпеки ООН
Автор Ксенія Золотова
11 вересня, 2024 середа
Кислиця заявив, що сесія Генасамблеї ООН відкрилась "не під фанфари, а під вибухи ракет і крики поранених українців"
путін
Автор Катерина Єсікова
11 вересня, 2024 середа
Путін вимагає, аби під час візиту до Туреччини його літак супроводжували російські винищувачі, - ЗМІ
Автор Оксана Ліховід
10 вересня, 2024 вiвторок
Відбувається поступове виведення наших підрозділів зі східного берега річки Вовча, - Згурець
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 45.27
    Продаж 45.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
12 вересня
15:28
Telegram
Після арешту Дурова Telegram почав співпрацювати з поліцією Франції
15:18
санкції проти РФ
Рада ЄС на пів року продовжила персональні санкції у відповідь на російську агресію проти України
15:07
Ексклюзив
Курська область
Це не повноцінні наступальні дії: "Інформаційний спротив" про війська армії РФ на Курщині
15:07
шлюб
За три дні українці зробили понад 400 тисяч пропозицій шлюбу в Дії
15:07
Оновлено
На Донеччині внаслідок ворожих атак загинули 4 людини, серед них працівники МКЧХ
14:45
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:44
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни вдарили по Ізюмському району на Харківщині: дві людини загинули, є поранені
14:32
Урядова модель підвищення тютюнового акцизу недостатньо ефективна порівняно з альтернативною, – дослідження
14:21
Колишній генерал СБУ Андрій Наумов
Справу ексгенерала СБУ Наумова передали до суду
13:55
Оновлено
Удар по Конотопу
РФ атакує Україну "шахедами" та ракетами: в Конотопі прильоти в житлову забудову та енергооб'єкти, є постраждалі
13:48
"Мегалополіс"
Зʼявився фінальний трейлер "Мегалополіса" Копполи, попередній відкликали через скандал
13:47
Хасиди
МЗС України закликало хасидів відмовитися від поїздок до Умані на Рош га-Шана
13:45
МЗС України
"Це пряма загроза миру та стабільності": МЗС України засудило запуски балістичних ракет Північною Кореєю
13:38
Машина для розмінування хорватської компанії DOK-ING
Хорватський виробник машин із розмінування DOK-ING відкрив офіс в Україні
13:32
Ніл Ґейман
На тлі звинувачень у зґвалтуванні Ніл Ґейман запропонував призупинити зйомки нового сезону "Добрих передвісників"
13:30
евакуація дітей
На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей із трьох громад Куп'янського району
13:29
У Києві затримали 5 чоловіків, яких підозрюють у підпалі військових авто
13:07
Оновлено
світло
Укренерго змінило графіки стабілізаційних відключень 12 вересня в Києві та низці регіонів
13:05
Джон Бон Джові
Поговорив і вмовив повернутися на міст: Джон Бон Джові врятував жінку від самогубства
12:58
Вінграновський ART MARATHON 2024 
На Миколаївщині розпочався "Вінграновський ART MARATHON 2024" 
12:53
Ексклюзив
Кримська платформа
"Крим є наріжним каменем Формули миру": організатори підбили підсумки Кримської платформи
12:53
Атака на Томину Балку
Росіяни атакували Томину Балку та Станіслав на Херсонщині: є поранені
12:39
Пільги для пенсіонерів
У Костянтинівці на Донеччині зупинили роботу Пенсійного фонду через безпекову ситуацію
12:36
Тріумфаторка Тейлор Свіфт і росіянин - "найкращий оператор": MTV Video Music Awards оголосила лауреатів
12:36
Алар Каріс
Президент Естонії Алар Каріс прибув до Києва
12:25
Партизани розвідали Кінгісеппський машинобудівний завод у Пітері, який працює на військову промисловість РФ
12:14
осінь
Дощі та тепла погода: прогноз від Наталки Діденко на 13 вересня
12:05
OPINION
У який вагон потяга до Європи встигнемо ми?
12:00
Ексклюзив
"Складні побутові умови приходять у Покровськ": головред "Суспільне. Донбас" Крамченков
11:53
Огляд
світ, міжнародний огляд
Білий дім завершує розробку планів щодо ударів України по Росії, поки Путін ескалує війну іранськими ракетами. Акценти світових ЗМІ 12 вересня
11:41
Керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький
Кудрицький про своє звільнення: "Мета в тому, щоб перевести під ручний контроль інвестиції у відбудову енергетики"
11:32
депортація дітей
Наприкінці жовтня в Канаді відбудеться конференція щодо визволення полонених і депортованих українців
11:31
Огляд
Fath-360
"Аналог хаймарcів" чи "іранський смерч": що це за ракети Fath-360, якими Росія, ймовірно, битиме по Україні найближчим часом
11:22
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Росіяни перекидають резерви не тільки на Курський напрямок, але й у Брянську область: військовий експерт Снєгирьов про "успішний" контрнаступ армії РФ
11:21
Кінопремія "Золота Дзиґа" оголосила переможців: 8 нагород у "Ля Палісіади" та 6 у "Довбуша"
11:11
Пентагон
Пентагон виділив майже $1,2 млрд на виробництво ракет AMRAAM: їх постачатимуть, зокрема, й Україні
11:00
PR
ASUS Zenbook S 16 – революція у світі ноутбуків зі штучним інтелектом
10:58
сектор Газа
"Без нових умов": ХАМАС заявляє про готовність припинити вогонь у Газі
10:52
PR
Європейська платіжна картка від криптогаманця Trustee Plus — жодних блокувань
10:52
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV