Кому я симпатизую, хто буде кращим для України? Що я про все це думаю?

А думаю я про це все ось що.

Нічого про свої симпатії та антипатії я вам не скажу. Бо вони не мають жодного значення. Бо я не є громадянином США, я не голосую. Повпливати на думку виборців Пенсильванії я також не можу. І ви не можете.

Я погано розумію, яку політику щодо України буде проводити Гарріс, і ще гірше розумію політику Трампа, бо ж він сам її не розуміє.

Може статися, що політика кандидата, який мені більш симпатичний, буде гірша для України, ніж політика того, який менш симпатичний.

Або навпаки.

А ще є сенат, від цього також залежить.

І ще купа факторів.

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Тому ось що я думаю про американські вибори.

Треба підтримувати відносини з обома партіями й бути готовими до перемоги будь-якого кандидата. Треба мати плани на будь-який випадок: підтримка нашої перемоги, підтримка війни на виснаження, підтримка заморожування війни. Треба зменшити свою залежність від зовнішньої допомоги шляхом проведення непопулярних реформ. Треба збільшити довіру до України з боку американського deep state шляхом проведення непопулярних реформ. Треба довести американцям, що ми "свої", шляхом проведення непопулярних реформ.

Добре, що перелік реформ у трьох останніх пунктах збігається.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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