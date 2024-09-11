Що я думаю про дебати Гарріс і Трампа у США
У моїй стрічці - виключно американські дебати. Тож я вирішив поділитися з вами, що я думаю про республіканців і демократів, про Трампа і Гарріс, про Венса і Волса
Кому я симпатизую, хто буде кращим для України? Що я про все це думаю?
А думаю я про це все ось що.
Нічого про свої симпатії та антипатії я вам не скажу. Бо вони не мають жодного значення. Бо я не є громадянином США, я не голосую. Повпливати на думку виборців Пенсильванії я також не можу. І ви не можете.
Я погано розумію, яку політику щодо України буде проводити Гарріс, і ще гірше розумію політику Трампа, бо ж він сам її не розуміє.
Може статися, що політика кандидата, який мені більш симпатичний, буде гірша для України, ніж політика того, який менш симпатичний.
Або навпаки.
А ще є сенат, від цього також залежить.
І ще купа факторів.
Читайте також: Дебати у США. Люди, все найважливіше у світі зараз відбувається у нас
Тому ось що я думаю про американські вибори.
- Треба підтримувати відносини з обома партіями й бути готовими до перемоги будь-якого кандидата.
- Треба мати плани на будь-який випадок: підтримка нашої перемоги, підтримка війни на виснаження, підтримка заморожування війни.
- Треба зменшити свою залежність від зовнішньої допомоги шляхом проведення непопулярних реформ.
- Треба збільшити довіру до України з боку американського deep state шляхом проведення непопулярних реформ.
- Треба довести американцям, що ми "свої", шляхом проведення непопулярних реформ.
Добре, що перелік реформ у трьох останніх пунктах збігається.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.45
- EUR Купівля 45.27Продаж 45.9
- Актуальне
- Важливе