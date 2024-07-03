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OPINION

Якими бувають дефолти?

Олександр Паращій
3 липня, 2024 середа
16:00
Погляд Олександр Паращій

З легкої руки The Economist, в Україні оголошено період дефолтів, який триватиме понад місяць

Зміст

Тож не буде зайвим ще раз поговорити про ті дефолти, і з чим їх усіх можна чи не можна їсти. Для зручності спробую класифікувати усі "близькі нам" дефолти щодо зменшення імовірності їх настання.

Перед тим як почати класифікацію, нагадаю, що 1 серпня настає дата купонного платежу по одній із єврооблігацій України (маємо сплатити десь між 33 та 185 млн доларів). Ми всі усвідомлюємо, що Україна 1 серпня платити не буде (і це взагалі не новина, бо про це стало відомо ще у березні минулого року).

Тобто Україна свідомо збирається порушити взяті нею зобов’язання зі сплати. Це називається дефолт. Але отого справжнього дефолту можна уникнути, якщо до цієї дати домовитися із кредиторами про нові умови сплати (це як в тому анекдоті, коли хлопець врятував дівчину від зґвалтування, просто вмовивши її).

Зараз тривають активні переговори між Міністерством фінансів та тримачами єврооблігацій загальною номінальною сумою 19,7 млрд доларів (або 23,4 млрд доларів із врахуванням накопичених на 1 серпня процентів). Сторони явно прагнуть домовитися, щоб уникнути того зґвалтування кредиторів. Чи домовляться вони – стане відомо вже скоро. Але вживання слова "дефолт" нам не уникнути в будь-якому разі.

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Тож давайте ще раз пройдемося відтінками дефолтів.

Дефолт типу А або фактичний дефолт

Це коли позичальник (Україна) у такому стані, що приватні кредитори не готові йому (їй) позичати гроші. Власне, як підкреслив The Economist у своїй статті, ми вже тут, і це почалося у лютому 2022 року.

І на думку поважного журналу, вийти в цього стану ми зможемо лише після закінчення російської агресії. Але насправді можемо і раніше, адже за період не такої агресивної агресії, між 2014 та 2022 роками, ми з дефолту А таки виходили.

Дефолт типу В або дефолтний рейтинг

Це коли міжнародні рейтингові агентства у своїх звітах пишуть, що в України (чи її боргових паперів) рейтинг понижується до категорії "обмежений дефолт" чи "вибірковий дефолт".

Імовірність настання дефолту В – 100%, бо він настає кожен раз, коли ми передомовляємося із кредиторами про нові умови обслуговування боргу (або коли настає дефолт С чи дефолт D).

Тривалість дефолту В – від кількох секунд до кількох років.

Наслідком дефолту такого типу буде запис в нашій рейтинговій історії, але страшних практичних наслідків для нас це не матиме (бо це буде не вперше).

Дефолт типу С або подія дефолту

Він автоматично тягне за собою дефолт В.

Це коли настане 10 серпня (1 серпня плюс 10 пільгових днів), чинні умови обігу єврооблігацій будуть ще діяти, а Україна (цілком прогнозовано) не заплатить свій купон за облігацією.

Тобто, коли Україна порушить чинні на той момент умови, а точніше, якщо станом на 10 серпня ці умови ще будуть чинними.

Імовірність такого дефолту – десь в районі 90%. Адже навіть за дуже імовірного сценарію, що Україна та приватні кредитори домовляться про нові умови обслуговування єврооблігацій найближчими днями, часу на те, щоб провести усі формальності та юридично оформити нові умови може не вистачити (тож на 10 серпня старі умови ще формально будуть чинними). При цьому, за такого розвитку подій, усі будуть розуміти, що ті умови є застарілими, тож на той дефолт С усі заплющать очі. Такий дефолт може протривати від одного дня до кількох місяців (усе залежить від швидкості завершення усіх необхідних процедур).

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Наслідки такого дефолту для нас — десь такі ж як для дефолту В (але це може створити певні тимчасові незручності кредиторам, бо вони в цей період можуть мати проблеми із продажем українських єврооблігацій).

За іншого сценарію, на нас чекає:

Дефолт типу D або справжній дефолт

Він автоматично тягне і дефолт В і дефолт С.

Це якщо Мінфін та кредитори не домовляться про нові умови обслуговування боргу до 10 серпня. Тобто, старі умови обслуговування боргу діятимуть і де-факто і де-юре, але Україна платити за ними не буде.

Імовірність такого дефолту зараз виглядає низькою, бо сторони нібито декларують намір домовитися.

Якщо дефолт D і станеться, то це буде не кінець історії, адже рано чи пізно сторонам доведеться домовитися. І триватиме цей дефолт до тих пір, поки не домовляться. І наслідки для нас – приблизно такі самі, як і для дефолтів В та С.

У дефолті D перебував Нафтогаз десь із серпня 2022 до грудня 2023, і навряд чи українці це помітили.

Дефолт типу Ы або дефолт — російський мем

Це трикратне здорожчання долара та швидке зубожіння населення як наслідок попередньої недолугої фіскальної, монетарної та валютної політики уряду та відпливу капіталу з країни через чергову міжнародну фінансову кризу.

Це з дефолтом нічого спільного не має. Бо це лише наслідки недолугої політики урядів (російського та українського) в середині 1990-х років, яка призвела до валютної кризи у 1998 році. Оскільки все це ще й супроводжувалося дефолтами типу В, С та D, то уряди тоді дуже гарно "списали" усі свої промахи на "дефолт". І відтоді слово "дефолт" у росіян означає трикратне здорожчання долара. Нам же цю "спільну" сторінку історії треба забути, а натомість треба називати речі своїми іменами.

Отже, вітаю усіх із відкриттям сезону дефолтів. І викорінюємо із себе російські меми, які з’явилися ще тоді, коли ніяких мемів не існувало.

Джерело

Про автора. Олександр Паращій, економічний експерт, керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
МВФ
дефолт
допомога Україні
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