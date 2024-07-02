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OPINION

Чи буде в Україні дефолт?

Сергій Фурса
2 липня, 2024 вiвторок
18:03
Погляд Сергій Фурса

The Economist написав заголовок про дефолт і катастрофу для України. Його передрукували всі поважні видання в Україні. Тим більше з таким клікбейтним заголовком гріх не опублікувати

Зміст

І понеслось…

  • Чи чекає Україну фінансова катастрофа? Ні.
  • Чи очікувати дефолт? Ні.

Навіть якби зараз в Україні стався дефолт за зовнішнім боргом, то це нічого б не змінило. Бо всі наслідки дефолту без самого дефолту у нас і так вже є через війну. Але ж і дефолту не планується…

Що ж відбувається? Йдуть перемовини з кредиторами про реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу. Єврооблігацій.

Загальна сума - 20 млрд доларів приблизно. І ці перемовини не з'явились зненацька. Це абсолютно планова процедура, про яку всі знали останні два роки. То ж нічого екстраординарного не відбувається.

Що сталося 2 роки тому? Після нападу Росії стало зрозуміло, що обслуговувати зовнішній борг "не на часі". Занадто сильний удар по економіці завдала війна. І це було зрозуміло всім. Українському уряду, самим кредиторам і будь-якому фінансисту у світі. Тоді всі виплати зовнішнього боргу заморозили і вирішили "за два роки все стане ясно, тоді й розберемося, що з цим робити". Пам'ятаєте ті часи, з вайбом 2-3 тижні…

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Два роки минуло. Не багато що прояснилось. Але годинник тікає. І треба щось робити. Тому і йдуть перемовини.

Чим вони можуть закінчитись? Перший варіант — домовились. Реструктуризація. Там точно буде списання близько 50 відсотків від суми боргу і пролонгація решти на років 10. І інші технічні деталі. Про які зараз йдуть перемовини.

Другий варіант — це ще одне заморожування. Коли ніхто нікому нічого не платить, а Мінфін з кредиторами доходять висновку, що нічого не ясно і треба ще почекати. Ну, може, через рік стане зрозуміліше.

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Є тут дефолт? Ні. Немає. Нікому він не потрібен. Чи може статися так, що просто перемовини затягнуться і не встигнуть завершитись до часу Х? Так. Але тоді інвестори та Україна погодяться проводити перемовини далі й це назвуть "технічний дефолт", а через місяць таки домовляться.

Все. Жодних катастроф. Жодних страшних наслідків.

І ще одне. Це стосується виключно зовнішнього боргу. Ринку ОВДП нічого не загрожує. Там як останні два роки все платилося, так і буде платитися. Бо це всередині країни. Бо переважно в гривні. І ніхто сам собі в ногу стріляти не буде.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
МВФ
Війна з Росією
допомога Україні
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