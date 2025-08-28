Чому нарешті? Бо пауза непристойно довго затяглася. Через незалежні від Оксани Маркарової причини сталося те, що сталося і пів року тому наш посол потрапила в передвиборчий конфлікт між республіканцями та демократами.

Два місяці тому Україна офіційно запропонувала трьох кандидатів на посла в США, час ішов, а рішення не було. Те, що нарешті ми отримали нового посла — це безумовно плюс, бо нам вкрай необхідно мати людину в Вашингтоні, яка має очолити постійний діалог з тими, хто впливає на прийняття рішень. Слово "постійний" є головним, бо останнім часом наша американська дипломатія нагадувала кавалерійські наскоки. Є проблема — висилаємо десант. Розв'язали проблему — знову чекаємо.

Перш за все, внутрішні. Найближчими днями ми побачимо низку публікацій з розряду "фейсбук судів".

Друга проблема — який рівень самостійності отримала нова амбасадорка. Це є основою того, наскільки ефективною буде Стефанішина. А те, що вона може бути ефективною, вона це вже показувала. Зрештою, вона працювала понад 13 років у сфері міжнародного права і безпосередньо на найвищих державних посадах по співпраці з ЄС. І за цей час здобула низку важливих контактів, які в тому числі спрацюють і в США.