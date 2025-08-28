Який рівень самостійності отримала Стефанішина на посаді посла у США
Україна нарешті призначила Ольгу Стефанішину послом в Штатах
Чому нарешті? Бо пауза непристойно довго затяглася. Через незалежні від Оксани Маркарової причини сталося те, що сталося і пів року тому наш посол потрапила в передвиборчий конфлікт між республіканцями та демократами.
Два місяці тому Україна офіційно запропонувала трьох кандидатів на посла в США, час ішов, а рішення не було. Те, що нарешті ми отримали нового посла — це безумовно плюс, бо нам вкрай необхідно мати людину в Вашингтоні, яка має очолити постійний діалог з тими, хто впливає на прийняття рішень.
Слово "постійний" є головним, бо останнім часом наша американська дипломатія нагадувала кавалерійські наскоки. Є проблема — висилаємо десант. Розв'язали проблему — знову чекаємо.
Читайте також: Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної послом у США
Які головні проблеми будуть у Стефанішиної?
Перш за все, внутрішні. Найближчими днями ми побачимо низку публікацій з розряду "фейсбук судів".
Друга проблема — який рівень самостійності отримала нова амбасадорка. Це є основою того, наскільки ефективною буде Стефанішина. А те, що вона може бути ефективною, вона це вже показувала. Зрештою, вона працювала понад 13 років у сфері міжнародного права і безпосередньо на найвищих державних посадах по співпраці з ЄС. І за цей час здобула низку важливих контактів, які в тому числі спрацюють і в США.
І, нарешті, третя, поки теоретична, проблема — ми, виглядає, входимо в період певних пертурбацій в МЗС (візит Кислиці, а не Сибіги у Вашингтон це унаочнив). Дуже важливо, щоб ці кулуарні ігри не вийшли за межі кабінетів Банкової та Михайлівської.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.71Продаж 48.42
- Актуальне
- Важливе