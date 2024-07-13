Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Якщо Путін хоче ненависті — зберігаймо холодну лють
OPINION

Якщо Путін хоче ненависті — зберігаймо холодну лють

Валерій Пекар
13 липня, 2024 субота
14:00
Погляд Валерій Пекар

Якщо кеґебешник хоче від вас чогось — робіть навпаки

Зміст

1. Путіну не потрібні переговори зараз, йому потрібна війна на виснаження до моменту, коли ми будемо готові на його умови.

2. Коли Путін каже, що готовий до переговорів, не вірте (запам'ятайте просте правило: якщо кеґебешник щось каже, то він бреше).

3. Атаки неточною зброєю по міській забудові -- воєнний злочин сам по собі, його мета -- посіяти страх, зневіру, апатію. Не треба робити Путіну таких подарунків.

Читайте також: Чому зараз жодних перемовин не буде

4. Мир можливий, але ненадовго: Росія завжди порушує домовленості.

5. Але війна не вічна. Хтось має здохнути — або ми, або вони. Хто перший здох, той програв, такі тут правила. Їхня мета — кінець нашої державності (маріонетковий уряд на кшталт УРСР), наша мета — кінець їхньої державності (деімперіалізація, тобто припинення існування імперії).

Що робити політичним лідерам:

  • припинити думати про вибори, рейтинги, другий термін та концентрацію влади,
  • перемкнутися на режим "все для перемоги" й увійти в історію переможцями.

Що робити кожному і кожній із нас:

  • присвятити всі можливі сили перемозі — в лавах Сил оборони, у волонтерських рухах тощо, залежно від особистих можливостей,
  • допомагати, піклуватися, дякувати.

Читайте також: Путін хоче перемир’я? Для України це пастка

Якщо кеґебешник хоче від вас чогось — робіть навпаки.

Хоче зневіри — продовжуймо вірити.

Хоче апатії — діймо з подвоєною силою.

Хоче ненависті — зберігаймо холодну лють.

Хоче розколу — гуртуймося, як ніколи.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
переговори з РФ
Читайте також:
Дмитро Пєсков
12 липня, 2024 п'ятниця
"По Охматдиту прилетіла натовська ракета, яка збилась з курсу": російські фейки і маніпуляції за 11 липня
F-16
12 липня, 2024 п'ятниця
Прем'єрка Данії відповіла, чи зможе Україна бити по території РФ винищувачами F-16
Олег Манчура
Автор Олег Манчура
11 липня, 2024 четвер
Коли проклинаємо русскіх, згадаймо й тих, хто зірвав нашу ракетну програму
Київ
+35°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.72
    Купівля 40.72
    Продаж 41.24
  • EUR
    Купівля 44.2
    Продаж 44.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
13 липня
15:11
США китай санкції
США ввели візові обмеження для деяких китайських посадовців через ймовірні порушення прав людини
14:58
Ексклюзив
ЗСУ
Беріть співвідношення один до трьох: військовий експерт Козій про безповоротні втрати з боку України
14:57
Окупанти обстріляли Куп’янський район Харківщини: є поранена
14:53
В'ячеслав Гладков
Влада Білгородщини звинуватила Україну в атаці по Шебекіно: нібито 8 постраждалих
14:42
Київщина та штат Юта підписали меморандум про співпрацю
14:38
Нікопольщина
РФ артилерією вдарила по Нікопольщині: троє поранених
14:16
Оновлено
вибух
Росіяни вбили двох цивільних жінок та поранили ще двох людей у Херсонському районі
14:14
Оновлено
Армія РФ 12 липня вбила 6 жителів Донеччини, 22 - поранені: у Мирнограді російська бомба "УМПБ Д-30СН" влучила в зупинку з людьми
14:07
Ексклюзив
путін
Розрахунок Путіна – дотягнути до листопада, - Фейгін
14:02
Іграшковий олень, торти і відро полуниці: в Укрзалізниці розповіли, які найекзотичніші речі забували у потягах пасажири цього півріччя
13:40
Ексклюзив
орбан путін
"Скажених псів пристрілюють, іншого рецепта немає": дипломат Безсмертний прокоментував ймовірні переговори з Росією
13:30
OPINION
Віталій Портников
Росіяни погрожують знищити Київську ГЕС
13:27
Азов
"Азов" допоможе "оживити" шкільний предмет "Захист України"
13:12
Нестерпні умови за €2 тис.: українські діти потрапили у літній табір в Іспанії, де не було доступу до їжі та води
13:11
сили ППО
У Дніпрі зранку пролунав вибух: над областю збили російський дрон
13:09
Дональд Трамп
Meta заявила, що скасує обмеження з акаунтів Трампа в Instagram і Facebook
12:49
Зеленський у США зустрівся з голлівудським актором Метью Макконахі
Зеленський у США зустрівся з голлівудським актором Метью Макконахі і запропонував підтримати UNITED24
12:44
Партизани виявили місце дислокації ГРУ в окупованому Севастополі
12:43
OPINION
Микола Княжицький
Лідер народу. Мустафа Джемілєв. Для нього вчора був непростий день
12:26
ХАМАС напав на Ізраїль
Аргентина визнала ХАМАС терористичною організацією
12:16
Ірина Мудра
Україна відновила роботу по ратифікації Римського статуту: в ОП ставлять за мету зробити це до кінця цього року
12:13
РФ атакувала підстанцію ДТЕК на Донеччині: поранено енергетика
12:02
OPINION
Михайло Басараб
Як Дуров допомагає Путіну боротися з національними рухами в Росії
11:58
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Російський "шахед" знову зайшов на територію Білорусі: "Гаюн" розповів, скільки БПЛА перебував у повітряному просторі
11:45
спека
Наталка Діденко розповіла, коли та де в Україні очікувати пік спеки
11:32
Центр рекрутингу української армії
В Одесі відкрився 27 в Україні центр рекрутингу української армії
11:31
обстріл
Російська армія вдарила по Херсонщині: поранено двох жінок
11:23
OpenAI
OpenAI розробляє новий підхід до ШІ під кодовою назвою Strawberry
11:11
Ексклюзив
Дніпрогес
Військовий експерт Ступак назвав причину заяв росіян про провокації на Канівському водосховищу та Київської ГЕС
10:55
Алек Болдуін
З Болдуіна зняли обвинувачення за випадкове вбивство українки на зйомках фільму
10:53
окупанти Маріуполь
Росіяни звозять "ополченців" на ТОТ півдня для патрулювання населених пунктів, - ЦНС
10:45
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Укренерго внесло зміни щодо відключень світла 13 липня
10:43
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
Біля Торецька росіяни змінили тактику: почали рити тунелі, щоб зайти в тил наших позицій, - військовий експерт Ступак
10:20
НАТО, Єнс Столтенберг
Столтенберг: у НАТО немає сумнівів, що КНДР надає значну військову підтримку Росії
10:19
москва, кремль
Росіяни втрачають інтерес до війни в Україні: ГУР розповіло про суспільні настрої в РФ
10:02
OPINION
Геннадій Друзенко
Запрошення до тотальної війни
09:58
У Запорізькій області невідомий збив насмерть військовослужбовця на узбіччі та втік
09:57
КНДР, Північна Корея
КНДР засудила декларацію саміту НАТО і назвала її незаконним документом
09:48
Петр Павел та Володимир Зеленський
Президент Чехії розповів про терміни та обсяги нових партій боєприпасів для України
09:28
ЗСУ
ЗСУ вибили окупантів з Сотницького Козачка на Харківщині: у DeepState розповіли про ситуацію на фронті
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV