1. Путіну не потрібні переговори зараз, йому потрібна війна на виснаження до моменту, коли ми будемо готові на його умови.

2. Коли Путін каже, що готовий до переговорів, не вірте (запам'ятайте просте правило: якщо кеґебешник щось каже, то він бреше).

3. Атаки неточною зброєю по міській забудові -- воєнний злочин сам по собі, його мета -- посіяти страх, зневіру, апатію. Не треба робити Путіну таких подарунків.

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4. Мир можливий, але ненадовго: Росія завжди порушує домовленості.

5. Але війна не вічна. Хтось має здохнути — або ми, або вони. Хто перший здох, той програв, такі тут правила. Їхня мета — кінець нашої державності (маріонетковий уряд на кшталт УРСР), наша мета — кінець їхньої державності (деімперіалізація, тобто припинення існування імперії).

Що робити політичним лідерам:

припинити думати про вибори, рейтинги, другий термін та концентрацію влади,

перемкнутися на режим "все для перемоги" й увійти в історію переможцями.

Що робити кожному і кожній із нас:

присвятити всі можливі сили перемозі — в лавах Сил оборони, у волонтерських рухах тощо, залежно від особистих можливостей,

допомагати, піклуватися, дякувати.

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Якщо кеґебешник хоче від вас чогось — робіть навпаки.

Хоче зневіри — продовжуймо вірити.

Хоче апатії — діймо з подвоєною силою.

Хоче ненависті — зберігаймо холодну лють.

Хоче розколу — гуртуймося, як ніколи.

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Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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