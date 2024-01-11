Вже мало будувати на суші, хочуть будувати на воді. "Хочу бить владичіцей морской!"

А тут, як із містобудівною "реформою" 5655, знову — ми.

Про що мовчить Національне агентство з питань запобігання корупції — НАЗК?

Тут даю коротко.

Отже:

До НАЗК ініціював звернення ще в жовтні Олег Дунда. Я дивилася комітет і думала: що знову тягнуть? Що за 9664?.. І тут Роман Лозинський з Дундою кажуть: підкомітет не розглядали, експертизи НАЗК нема... Гуглю цей новий номер і дивлюся — ключова авторка Шуляк, проєкт про воду. Ну, все ясно.

Середина січня скоро, антикорупційної експертизи й далі нема. Рубрика "соупадєніє". Це при тому, що у висновках антикорупційного комітету є те, що дало б підстави за методологією НАЗК проводити цю експертизу... Я писала про засідання раніше, коли ці застереження Анастасія Радіна озвучила, а пані Шуляк раділа, що комітет пройшла... Ще питання, чого проєкт не на транспортному комітеті розглядався! Потрапив в комітет, де головує Шуляк. Одно "сплошноє соупадєніє"!

Маємо дві ініціативи, головною співавторкою яких є Шуляк - 5655 та 9664, в обох містяться корупціогенні норми , які через використання сервітуту дають змогу без конкурсу передавати комунальну чи державну землю під забудову. Але 2021 року НАЗК ці ризики бачило, а 2023-го — вже не помічає. Кажуть з віком зір погіршується... 2 роки пройшло і така біда...

, які через використання сервітуту дають змогу без конкурсу передавати комунальну чи державну землю під забудову. Але 2021 року НАЗК ці ризики бачило, а 2023-го — вже не помічає. Кажуть з віком зір погіршується... 2 роки пройшло і така біда... Про громадські слухання. Це ж просто якась ненависть до цього інструменту в когось... Ризики під час розроблення Плану розвитку морського порту зростають навіть порівняно з наявними при розробленні ДПТ. Прибирається останній механізм контролю — громадські обговорення. Дуже зручно. Я пам'ятаю зум-коли, на які ще нас пускали, коли пані Козловська з урядової гілки влади казала: та ці проплачені активісти ходять на ці слухання (і платять їй ЗП, між іншим, з наших податків). Філософи-державники.

Словом, спойлерити всі родзинки, які нам підготували у черговій законодавчій міні, я не буду.

Голосувати за це не можна у першому читанні. "Поіменки" не горять.

Джерело

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка

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