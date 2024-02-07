Одразу варто уточнити, що це був відділ ДЗНД СБУ (Департаменту захисту національної державності). Його функція — невпинно шукати "організації та окремих осіб, метою яких є підрив національної державності, ліквідація незалежності України, зміна конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганда війни…" та інше. Це щастя дісталось у спадок від колишнього департаменту п'ятого управління КДБ Української РСР, який слідкував за "інодумцями".

Власне, якщо у нас там спеціалісти, заточені на пошук потенційних сепаратистів, колаборантів і державних заколотників, — не дивно, що чимало офіцерів СБУ на світанку 24 лютого 2022 року вже стояли на кордонах західних областей.

Доведеться зацитувати скандальну книжку Саймона Шустера "Шоумен" та його розмову з секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

"Багато людей зі структур безпеки говорили: "Забираймося звідси. Опір марний. Росіяни нас переможуть, — цитує Данілова Шустер. — Їхній відхід спустошив ряди СБУ. Десятки його співробітників перейшли на бік окупантів, фактично передавши їм ключі від частини півдня України".

Незабаром буде друга річниця повномасштабного вторгнення. І тридцять здорових і молодих есбеушників вирішили прослідкувати за приватним життям редакції Дениса Бігуса. Важливий момент: можна любити Бігуса, можна ні, але цей чоловік із перших днів пішов на війну добровольцем.

Читайте також: Bihus.іnfo звинувачує СБУ. Колонка Віталія Портникова

У телефонній розмові спецслужбісти з’ясували, що на 28 грудня 2023 року розслідувачі планують корпоратив у комплексі "Українське село". І кілька десятків оперативників організували свій корпоратив під прикриттям — буцімто офісних працівників. Однак хто їздить посмажити ковбаски на мангалах, чи типовий есбеушник? Оці вузькі джинси, куці пуховички, чорні шапочки й барсетки через плече одразу спалили на записах професію тусовщиків.

Сподобався момент, як есбеушники пішли їсти в ресторан. У них не вистачило грошей. Картками вони не користувались і їм довезли готівку. Легендування з розряду топ! СБУ не могло виділити своїм працівникам тисяч п’ять гривень на шашлики?

З підвозом назад до Києва після встановлення камер теж була біда — кілька оперативників пішли пішки на трасу. Ще кілька притягли на спецоперацію власних дітей — і неповнолітні теж фотографували журналістів для "чорнухи" на власні мобільні телефони.

Ще один офіцер СБУ 11 годин пас журналістів на стоянці. Це потрібно було, аби зняти одну розмиту світлину, яку потім вмонтували у відео "компромату".

Не дивно, що редакція дуже хутко вирахувала офіцерів і журналістка знайшла всіх "героїв" у кав’ярні біля офісу ДЗНД СБУ.

Читайте також: Стеження за журналістами: у влади зашкварів уже на трьох януковичів

Які висновки з цієї історії

31 січня 2024 року на сайті президента України з’явився указ про звільнення начальника ДЗНД СБУ Романа Семенченка. Він не простий оперативник, а вхожий у вищі політичні кола — з жовтня 2019 року саме він був уповноваженим президента України з питань контролю за діяльністю СБУ. Тобто, ймовірно, він ділився планами познімати корпоратив журналістів зі своїм начальством.

СБУ — це пряме підпорядкування президента. Його конституційний кістяк і служба, яка потужно підмочила імідж та якість, коли топменеджерами там були Іван Баканов та утікач Андрій Наумов.

Уся країна в один день побачила групу молодих і здорових чоловіків із СБУ. І змучених виснажливими боями армійців під Роботиним, які попали на відео президента Зеленського. Можливо, ось він — той мобілізаційний ресурс, якого дуже бракує на фронті?

Пресслужба СБУ спромоглась у відповідь на розслідування Бігуса видати реліз про те, що оперативники пиляли стіни готелю, знімали журналісток у білизні та витрачали купу грошей на дурні спецоперації, бо "шукали наркодилерів". Це є нічим іншим як новим свідченням провалу державних комунікацій. Є питання: на яких смітниках зараз набирають людей у провідні пресслужби?

Читайте також: Хто стежив за журналістами-розслідувачами з Бігус.інфо?

Мораль цієї історії

Тридцять дорослих молодих офіцерів мали б прямо зараз шукати сепарів і щурів у високому державному апараті, тих, в обхід яких Залужний і Шаптала таємно готували країну до війни перед 24 лютого 2022 року.

Скільки разів США, ЄС, наші західні союзники в документах на підтримку України зброєю та грошима прописували бан на переслідування журналістів і придушення свободи слова? Однак, чомусь замовники цієї історії впевнені, що можна просто заткнути журналістам рот, налякати — і тоді не буде сюжетів про брата Шурми, нові схеми Татарова та низку специфічних бізнесів друзів Андрія Єрмака.

Слобода слова — це та соломинка, яка рятувала нашу країну в найтемніші часи. І нині — це той крихкий міст, який не дає Україні втопитися в бруді телеграм-каналів, вихолощеному єдиному телемарафоні та відвертому небажанні пана Зеленського піти на інтерв’ю до власних ЗМІ.

Окрема історія — про витрачені кошти на це стеження за ЗМІ. Це відбувається в той момент, коли "Альфа" СБУ чесно робить свою роботу і постійно просить допомоги fpv чи машиною на "передок". Бо великі державники не дають їм грошей на реально важливі речі, зате є потужні бюджети на різний крінж.

Дуже часто ця "Альфа" СБУ якраз і йде до нелюбих незалежних журналістів з проханням допомогти, бо люди на фронті гинуть і отримують каліцтва. І знаєте, їм допомагали, бо там справді якісні фахівці…

Мабуть, зараз після цих відео про ДЗНД допомоги стане менше. На жаль… І причина відмови якраз і буде оцей "корпоратив" ДЗНД для одного відео про "наркоманів Бігуса" для зливного бачка.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.