Замах на Трампа може бути сценарієм російських спецслужб
Є одна конспірологічна думка. Підкреслюю, просто думка. Для обговорення
Черговий замах на Трампа має "український слід", адже стрілок Раян Веслі Рут є публічним і затятим прихильником України. Це вже загальновідомий і встановлений факт.
Є його відео та зображення з майдану Незалежності в Києві, а також інтерв’ю з закордонною пресою, що свідчать, що він вирушив в Україну відразу після повномасштабного вторгнення РФ.
У десятках постів на X у 2022 році він говорив, що готовий померти в боротьбі та що "нам потрібно спалити Кремль вщент".
Враховуючи всі ці фактори, людина могла потрапити в розробку іноземних спецслужб, зокрема російських, звісно, сама того не усвідомлюючи, адже є певні техніки опосередкованого та віддаленого впливу.
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Річ у тому, що метою цього інциденту, можливо, було формування в Трампа негативної установки стосовно всього "проукраїнського" в США та поза їхніми межами, адже будь-яка людина схильна переносити особисту тривогу за життя через загрозу на зовнішні обставини й згодом закріплює категоричні та однозначні висновки.
Логіка такої поведінки російських спецслужб вписується в попередні дії, спрямовані на тому, щоб сформувати в американських високопосадовців та політиків негативні установки щодо української влади та України.
Згадати лише кейс Деркача - Дубінського, плівки з прослуховуванням Порошенка і Байдена, спробу втягнути Україну в справу Хантера Байдена. Все це дії російських спецслужб, спрямовані на те, щоб убити клин між Вашингтоном і Києвом, викликати системну недовіру та показати Київ токсичним.
То чому б інцидент з останнім замахом не розглядати в такому ключі? Хоча це лише одна з версій.
Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України
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