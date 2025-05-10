Саме так виглядає доля всіх "заморожених" конфліктів. Їх не вирішують — їх просто відкладають. На потім. На чиєсь чуже життя.

Коли в Україні звучать пропозиції "заморозити війну", мені хочеться спитати: ви серйозно? Без гарантій. Без чіткого плану. Просто спакувати війну у морозильну камеру й удати, що це і є мир?

Міжнародна спільнота традиційно сприймає "замороження" як кінець кризи. Насправді ж це лише передостанній акт. Історія показує, що після фази заморозки рідко настає справжнє вирішення. Частіше — нова, ще жорсткіша фаза війни. Як на Кавказі. Як на Корейському півострові. Як на Близькому Сході, де "заморозили" стільки конфліктів, що вже ніхто не пам’ятає, з чого все починалося.

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Міжнародні інституції не працюють. Після замороження — тиша, байдужість, забуття. А далі — чергове покоління змушене розгрібати руїни, проливати кров і знову починати з нуля.

Навіть там, де вдається завершити "заморожений конфлікт" військовою операцією — як у випадку Карабаху — це виняток. І це все одно ціна в людських життях.

Я все більше переконуюсь, що всі ті конфлікти, які масово консервували у XX столітті, зараз почнуть спалахувати один за одним. Ефект доміно. І якщо світ не змінить підхід, то гібридна фаза Третьої світової переросте в гарячу.

Хотів би помилятись.

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Про автора. Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник

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