Заморожені конфлікти — це бомба уповільненої дії
Заморожені конфлікти — це бомба уповільненої дії
Саме так виглядає доля всіх "заморожених" конфліктів. Їх не вирішують — їх просто відкладають. На потім. На чиєсь чуже життя.
Коли в Україні звучать пропозиції "заморозити війну", мені хочеться спитати: ви серйозно? Без гарантій. Без чіткого плану. Просто спакувати війну у морозильну камеру й удати, що це і є мир?
Міжнародна спільнота традиційно сприймає "замороження" як кінець кризи. Насправді ж це лише передостанній акт. Історія показує, що після фази заморозки рідко настає справжнє вирішення. Частіше — нова, ще жорсткіша фаза війни. Як на Кавказі. Як на Корейському півострові. Як на Близькому Сході, де "заморозили" стільки конфліктів, що вже ніхто не пам’ятає, з чого все починалося.
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Міжнародні інституції не працюють. Після замороження — тиша, байдужість, забуття. А далі — чергове покоління змушене розгрібати руїни, проливати кров і знову починати з нуля.
Навіть там, де вдається завершити "заморожений конфлікт" військовою операцією — як у випадку Карабаху — це виняток. І це все одно ціна в людських життях.
Я все більше переконуюсь, що всі ті конфлікти, які масово консервували у XX столітті, зараз почнуть спалахувати один за одним. Ефект доміно. І якщо світ не змінить підхід, то гібридна фаза Третьої світової переросте в гарячу.
Хотів би помилятись.
Про автора. Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник
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