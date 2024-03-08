Туреччина пропонує майданчик для перемовин Росії з Україною. Швейцарія погодилася провести саміт щодо "формули миру" Зеленського. Спецпредставник уряду Китаю у справах Євразії Лі Ху майже через рік знову відвідує Росію, Україну та країни Європи для проведення другого раунду човникової дипломатії з просування політичного врегулювання військового конфлікту. Наприкінці лютого Володимир Зеленський провів переговори з наслідним принцом Саудівської Аравії, Мухаммедом бін Салманом, який намагається позиціювати себе як потенційний посередник при перемовинах між Україною та РФ, обговоривши з ним українську "формулу миру".

Всі розуміють, що відбувається? Нас активно підштовхують до... Ні, не до кінця війни, а до її замороження.

До речі, РФ теж підштовхують. І не лише Китай, якому треба розв'язувати свої проблеми в економіці, а війна Росії проти України цьому не сприяє. У нас теж вал проблем, які треба вирішувати, але через багато причин це не вдається Зеленському та Єрмаку.

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Це і проблема відсутності фінансування з США, наростальна хвиля корупції та падіння довіри до влади на цьому фоні, снарядний голод, відсутність побудованих ліній оборони, попри обіцянки Зеленського, та криза в управлінні державою. А якщо додати провал мобілізації в Україні й жорстке дистанціонування Зеленського від неї, то це теж підштовхує до роздумів про те, що буде робити ОП для розв'язання проблем.

Тож, схоже, що все йде до замороження. Тимчасового. Бо замороження війни використає Росія для вивчення своїх помилок, збільшення армії та переозброєння. А потім все буде, як з Чечнею. Хто не знає, то погугліть Хасавюртовські угоди.

Але замороження все ще не є основним варіантом, хоча і вкрай вірогідним.

Для тих, хто хоче почати волати, що я хайпую, брешу, розганяю паніку, вкидаю російське ІПСО і так далі, я хочу нагадати, що все це вони вже волали, коли я казав, що буде повномасштабне вторгнення, що війна не на два-три тижні, а на роки, що якщо ігнорувати проблему біженців, то більшість з них не повернеться, що Зеленський зняв Залужного, що...

Так, кожен раз вони волали, а у підсумку я мав рацію. Тому не треба волати, а треба думати, аналізувати та робити висновки. А ще робити все для того, щоб Україна не програла загалом. Хоча можна і волати. Але це не розумно та не ефективно.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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