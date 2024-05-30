Зеленський — геній дипломатії
Все-таки наш президент і дипломатія — це різні речі*
Іноді краще жувати
Все-таки наш президент і дипломатія — це різні речі.
Взяв сьогодні й ляпнув: "Якщо Байден не приїде на саміт миру у Швейцарію, то Путін аплодуватиме стоячи".
Це я аплодую стоячи дипломатичній незграбності Найвеличнішого.
От навіть якщо це і правда — не треба було цього говорити. Бо тепер точно не приїде.
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І після Хантера і підсміювання деркачівським байкам, "альочьоминєвнато" і всього такого — стане ще важче говорити з Білим домом.
А воно нам треба?
А міг би й промовчати. Там буде кому подьоргати, поальокати і кому виказати.
Вобщем все, що він каже від себе, а не зчитує з суфлера — йой.
Геній дипломатії.
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
* Публікується зі збереженням стилю автора
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